فيديو- القسام تنشر مشاهد جديدة لاستهداف دبابة صهيونية
التاريخ
12/10/2023 8:13:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت كتائب القسام مشاهد لاستهداف دبابة ميركفاه الصهيونية بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة
واكدت منذ قليل ان مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" شرق مدينة خانيونس واوقعتهم بين قتيل وجريح
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