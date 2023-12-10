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ريال مايوركا يعمق جراح إشبيلية

12/10/2023 8:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعاد ريال مايوركا، ذاكرة الانتصارات في الليجا بفوزه الثمين 1-0 على ضيفه إشبيلية، السبت، في إطار الجولة 16.
ويدين مايوركا بالفضل في هذا الفوز للمهاجم كايل لارين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.
وكاد إشبيلية أن يعود في النتيجة بهدف التعادل في الدقيقة 62، لكن تدخل تقنية الفار حرم الضيوف من الأمر بداعي وجود مخالفة.
ورفع ريال مايوركا رصيده إلى 14 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب الليجا.
بينما استمرت معاناة إشبيلية هذا الموسم على مستوى النتائج، حيث لم يتغير الوضع مع مدربه الجديد دييجو ألونسو، ويستمر فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في المسابقة على مدار 9 مباريات متتالية.
وتجرع إشبيلية خسارته الثانية في آخر 5 مباريات، والسادسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة يحتل بها المركز 16، مع مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد.

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