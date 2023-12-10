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ريال مدريد يحدد قائمة مختصرة تورط تشيلسي

12/10/2023 8:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد وضع تشيلسي في ورطة بشأن مستقبل حارس المرمى كيبا أريزابالاغا.
قالت الصحيفة إن "الملكي" حدد قائمة مختصرة تضم 3 حراس مرمى، تحسباً لفشل التعاقد مع حارس المرمى الإسباني من "البلوز" بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي.
وأضافت: "في الوقت الذي أصيب فيه كيبا، ويعتمد الريال على حارس المرمى الثالث أندريه لونين، ولكن الأخير مرشح للرحيل عن سانتياغو برنابيو، ورغم ذلك هناك احتمالية لفشل المفاوضات بشأن انضمام حارس تشيلسي إلى الفريق بشكل نهائي".
وتابعت: "ريال مدريد لن يكون مستعداً لدفع أكثر من 17.5 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة، بينما يتمسك النادي اللندني بالحصول على ما يزيد عن 50 مليوناً خاصة أنه حصل على خدمات كيبا مقابل 71.6 مليوناً منذ خمس سنوات، ما يجعل "البلوز" في ورطة سواء بالموافقة على بيع اللاعب بالمبلغ الذي يحدد الريال أو عودته إلى ستامفورد بريدج ما عدم الحاجة إلى خدماته".
وأوضحت: " "النادي الإسباني حدد قائمة تضم 3 حراس مرمى هم البرازيلي ماتيوس حارس مرمى براغا البرتغالي والجورجي جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا إلى جانب حارس مرمى منتخب أوروغواي تحت 20 سنة ونادي أتلتيكو بينارول راندال رودريغيز الذي يعد خياراً طويل المدى.

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