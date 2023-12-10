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مواني يوجه رسالة ثقة قبل موقعة دورتموند

12/10/2023 8:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد راندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان، بمدربه الإسباني لويس إنريكي.
وقال مواني عبر قناة "كانال بلس"، عقب الفوز على نانت (1/2) في الدوري الفرنسي، مساء اليوم السبت: "إنريكي لا يضغط علينا، فهو يعرف إمكانياتنا.. لدينا فريق جيد جدا".
وبخصوص مواجهة بوروسيا دورتموند، المقررة الأربعاء المقبل في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أجاب: "لدينا ثقة كبيرة.. نعلم أننا تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة، لكننا واثقون في أنفسنا".
واعتبر أن الفوز على نانت "كان مهما للغاية"، مشيدا بأداء الفريق الباريسي في اللقاء.
ويحتل بي إس جي وصافة المجموعة السادسة في دوري الأبطال، برصيد 7 نقاط، وأمامه بوروسيا دورتموند ب10 نقاط.
وضمن الفريق الألماني التأهل إلى ربع النهائي، بينما تظل البطاقة الثانية للمجموعة حائرة بين باريس، وميلان ونيوكاسل يونايتد اللذين يتساويان برصيد 5 نقاط، قبل المباراة الحاسمة التي ستجمعهما في إنجلترا.

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