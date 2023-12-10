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بايرن ميونخ يجهز 100 مليون لضم نجم برشلونة

12/10/2023 8:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعمل بايرن ميونخ بجدية، من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، خلال الموسم الحالي.
وانتشرت مجموعة تقارير، أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، تواصل مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة، لإقناعه بالانتقال إلى البافاري.
ورد ممثلو أراوخو سريعا بأن تركيز اللاعب مع البارسا، دون نفي حدوث المكالمة مع توماس توخيل.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المكالمة حدثت بين أراوخو وتوخيل، يوم الجمعة الماضي، وشهدت أيضًا وجود كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونخ.
وقال توخيل لأراوخو إنه يريده بشكل عاجل في الميركاتو الشتوي المقبل، وإذا لم يحدث ذلك، فإنه سينتظره في صيف 2024 بأي ثمن.
وكشفت أن أراوخو رد على توخيل بـ "لا" بشأن الرحيل في الشتاء، لكن هناك فرصة لدراسة الأمر في الصيف المقبل.
ويريد أراوخو، معرفة كيفية تطور برشلونة حتى نهاية الموسم، قبل حسم قراره النهائي بشأن البقاء أو البحث عن فريق آخر.
وأوضحت الصحيفة أن بايرن مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم أراوخو، كما عرض على المدافع الأوروجوائي، زيادة كبيرة في راتبه.
وذكرت أن أراوخو لا يفكر في الأموال، لكنه يركز على الجانب الرياضي، ولذا سيتخذ قراره بناءً على مدى نمو مشروع برشلونة حتى نهاية الموسم.

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