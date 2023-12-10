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هوميلز يبدي ندمه بعد الطرد

12/10/2023 8:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبنى ماتس هوميلز مسؤولية هزيمة فريقه بوروسيا دورتموند على يد لايبزيج (2-3)، أمس السبت، في الجولة 14 من الدوري الألماني.
واضطر دورتموند لإكمال المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع الألماني في أول ربع ساعة، عقب مخالفة ضد لويس أوبيندا أثناء انطلاق المهاجم نحو المرمى.
وخلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي ألمانيا"، قال هوميلز: "أتحمل هذه الهزيمة، حيث لم يكن يتحتم علي ارتكاب تلك المخالفة وترك زملائي منقوصين لمدة 80 دقيقة".
كما أثنى هوميلز في الوقت ذاته، على جماهير دورتموند التي آزرت الفريق طوال الوقت بمدرجات ملعب سيجنال إيدونا بارك، فضلا عن زملائه الذين حاولوا بذل قصارى جهودهم طوال الوقت.
وتجمد رصيد دورتموند عند 25 نقطة في المركز الخامس، ليبقى متأخرا بفارق 4 نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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