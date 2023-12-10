هوميلز يبدي ندمه بعد الطرد

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبنى ماتس هوميلز مسؤولية هزيمة فريقه بوروسيا دورتموند على يد لايبزيج (2-3)، أمس السبت، في الجولة 14 من الدوري الألماني.
واضطر دورتموند لإكمال المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع الألماني في أول ربع ساعة، عقب مخالفة ضد لويس أوبيندا أثناء انطلاق المهاجم نحو المرمى.
وخلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي ألمانيا"، قال هوميلز: "أتحمل هذه الهزيمة، حيث لم يكن يتحتم علي ارتكاب تلك المخالفة وترك زملائي منقوصين لمدة 80 دقيقة".
كما أثنى هوميلز في الوقت ذاته، على جماهير دورتموند التي آزرت الفريق طوال الوقت بمدرجات ملعب سيجنال إيدونا بارك، فضلا عن زملائه الذين حاولوا بذل قصارى جهودهم طوال الوقت.
وتجمد رصيد دورتموند عند 25 نقطة في المركز الخامس، ليبقى متأخرا بفارق 4 نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
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