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ريال مدريد يشكو التحكيم في موقعة بيتيس

12/10/2023 8:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشكو ريال مدريد من أداء التحكيم خلال التعادل 1-1 مع ريال بيتيس، أمس السبت، في الجولة 16 من عمر الدوري الإسباني.
وشهدت مباراة الأمس، إلغاء هدف إبراهيم دياز نجم الميرنجي، بداعي وجود تسلل على رودريجو جويس في بداية اللعبة.
وقال المحللون في قناة ريال مدريد الرسمية، إنهم لا يثقون في صحة إلغاء هدف دياز أمام ريال بيتيس.
وأبدت القناة الرسمية لريال مدريد، اعتراضها على زوايا التصوير التي تم الاعتماد عليها من أجل احتساب التسلل.
وترى قناة الميرنجي أن الصور المختارة من قبل تقنية الفيديو، لا تتوافق مع حركة أجساد اللاعبين في تلك اللعبة، كما أن ميل زاوية التصوير في الهدف لا يوضح وجود التسلل من عدمه.
ويعترض المحللون على وجود لاعب من ريال بيتيس حجب الرؤية عندما لمس جود بيلينجهام الكرة لتمريرها إلى رودريجو، مما يعني أن لحظة خروج الكرة غير واضحة.
وتؤكد قناة الملكي أن حكام تقنية الفيديو لم يجيدوا استخدام التكنولوجيا في مباراة ريال مدريد وبيتيس لتوضيح صحة قرار إلغاء هدف دياز.

ملاعب

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