Sunday, 10 December 2023 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

12/10/2023 8:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام ان مقاتليها تمكنوا من إلقاء قنبلتين يدويتين على تجمع لعدد من جنود الاحتلال أسفل مبنى في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة

كما واكدت انها استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة "شواظ" شمال مدينة خانيونس

MENAFN10122023000208011052ID1107566112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث