القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة
التاريخ
12/10/2023 8:13:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام ان مقاتليها تمكنوا من إلقاء قنبلتين يدويتين على تجمع لعدد من جنود الاحتلال أسفل مبنى في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة
كما واكدت انها استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة "شواظ" شمال مدينة خانيونس
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