بيسكوف يعلل سبب مرافقة المقاتلات الحربية لطائرة بوتين في أجواء الإمارات والسعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف متحدث الكرملين سبب مرافقة مقاتلات "Su-35 " للطائرة الرئاسية التي أقلت الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته إلى الإمارات والسعودية مؤخرا.
وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن "مرافقة المقاتلات للطائرة الرئاسية تمليها اعتبارات أمنية وكل شيء سار بسلاسة وفق المسار الطبيعي دون وقوع أي حوادث".
وأضاف: "المنطقة مضطربة، وإن كانت الإمارات والسعودية دولتين مستقرتين وآمنتين، لكن بالطبع المنطقة المحيطة ليست آمنة، فقد تحدث استفزازات".
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