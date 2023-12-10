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بيسكوف يعلل سبب مرافقة المقاتلات الحربية لطائرة بوتين في أجواء الإمارات والسعودية

12/10/2023 8:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف متحدث الكرملين سبب مرافقة مقاتلات "Su-35 " للطائرة الرئاسية التي أقلت الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته إلى الإمارات والسعودية مؤخرا.
وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن "مرافقة المقاتلات للطائرة الرئاسية تمليها اعتبارات أمنية وكل شيء سار بسلاسة وفق المسار الطبيعي دون وقوع أي حوادث".

وأضاف: "المنطقة مضطربة، وإن كانت الإمارات والسعودية دولتين مستقرتين وآمنتين، لكن بالطبع المنطقة المحيطة ليست آمنة، فقد تحدث استفزازات".

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