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قلقيلية: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أبو هنية إلى مثواه الأخير

12/10/2023 8:12:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- شيعت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل محمود باسم أبو هنية (17 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، ثم إلى بلدته بموكب مركبات، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ثم نقل إلى مسجد عزون الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة البلدة.

وكان أبو هنية قد استُشهد مساء أمس متأثرا بجروح حرجة، إثر إصابته برصاصة في الظهر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم البلدة.

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