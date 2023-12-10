قلقيلية: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أبو هنية إلى مثواه الأخير

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- شيعت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل محمود باسم أبو هنية (17 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة عزون شرق قلقيلية.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، ثم إلى بلدته بموكب مركبات، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ثم نقل إلى مسجد عزون الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة البلدة.
وكان أبو هنية قد استُشهد مساء أمس متأثرا بجروح حرجة، إثر إصابته برصاصة في الظهر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم البلدة.
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