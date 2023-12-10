الاحتلال يقتحم بلدتي جبع وسيلة الظهر وينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حواجز عسكرية جنوب جنين، واقتحمت بلدتي جبع وسيلة الظهر.

وقالت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، إن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها على عدة حواجز عسكرية طيارة نصبتها في محيط بلدتي يعبد وكفيرت وعرابة ووادي دعوق ومدخلي بلدتي جبع وسيلة الظهر، واقتحمت بلدتي جبع وسيلة الظهر.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: كفيرت، ومركة، ويعبد، وسيلة الظهر، وجبع، وعنزة.