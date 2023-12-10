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الجيش الإسرائيلي: إصابة 1593 جنديا منذ بداية الحرب

12/10/2023 8:12:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 1593 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حالة 255 منهم حرجة.

وأضاف جيش الاحتلال أن 559 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة جروح 127 منهم خطيرة.

وأشار إلى أن 416 جنديا إسرائيليا يخضعون للعلاج في المستشفيات 40 منهم في حالة حرجة و211 حالتهم متوسطة.

وأفادت قناة الجزيرة بأن "وحدة الإنقاذ العسكرية 669" التابعة لجيش الاحتلال نقلت جنودا إسرائيليين أصيبوا في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في الشجاعية وجباليا بقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآليات عسكرية تابعة لهم في عدة جبهات بقطاع غزة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.


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