الجيش الإسرائيلي: إصابة 1593 جنديا منذ بداية الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 1593 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حالة 255 منهم حرجة.
وأضاف جيش الاحتلال أن 559 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة جروح 127 منهم خطيرة.
وأشار إلى أن 416 جنديا إسرائيليا يخضعون للعلاج في المستشفيات 40 منهم في حالة حرجة و211 حالتهم متوسطة.
وأفادت قناة الجزيرة بأن "وحدة الإنقاذ العسكرية 669" التابعة لجيش الاحتلال نقلت جنودا إسرائيليين أصيبوا في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في الشجاعية وجباليا بقطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآليات عسكرية تابعة لهم في عدة جبهات بقطاع غزة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.
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