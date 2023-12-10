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الهولندية «اريان» والروسية «انستاسيا» في نهائي تنس «تحدي الحبتور»

12/10/2023 8:00:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت القوة ذروتها في لقاء الدور قبل النهائي من النسخة الـ26 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات والمقامة في فندق الحبتور جراند بالجميرا والذي جمع بين الهولندية اريان هارتونو ومنافستها البريطانية هيزر واطسون في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و6 دقائق، وانتهت في مصلحة الهولندية اريان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ومن المقرر أن تلتقي اريان الروسية انستاسيا تيخونوفا على لقب البطولة بعدما تغلبت تيخونوفا على الأوزبكية نيجينا عبد الرحيموفا في مباراة سريعة استمرت ساعة ونصف ساعة ودانت السيطرة فيها للروسية التي فازت بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 6 أشواط مقابل لا شيء ثم 6 أشواط مقابل 4 أشواط.

الزوجي

أما على صعيد الزوجي فقد ودع الزوجي المكون من السلوفاكية فيرا هرونكاكوفا والسلوفينية داليلا جاكوبوفيك على يد الزوجي البريطاني المكون من هيزر واطسون «الذي ابتسم الحظ لها بعد خسارتها في الفردي» وزميلتها اوليفيا نيكولاس بعد مباراة سريعة استمرت 47 دقيقة فقط وأسفرت عن الفوز بمجموعتين من دون رد، وبذلك يلاقي الزوجي البريطاني في النهائي على اللقب الزوجي المجري المصنف الأول في البطولة والمكون من تيميا بابوس وزميلتها فيرا زنوفيرفا.

وشهدت نسخة هذا العام، ظهور المعلقين المصري إسلام السنهوري والفلبيني جون وهما وجهان جديدان في البطولة، جنباً إلى جنب مع المعلق والمحلل خالد آل علي المتألق كعادته، والسنهوري يستخدم طريقة السهل الممتنع المتميزة وبأسلوب شيق يجذب المشاهدين ولديه خبرة وثروة من المعلومات «التنسية» وقد سبق له التعليق من قبل في الإمارات في بطولة السوق الحرة بدبي وبمدينة أبوظبي وهو من أسرة رياضية تعشق التنس.

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