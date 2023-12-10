«القسام» تعلن الإجهاز على 14 جندياً إسرائيلياً واستهداف 10 آليات شمال غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، الإجهاز على 14 جنديا إسرائيليا في شمال قطاع غزة.
وقالت "القسام"، في منشورات أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة "إكس" اليوم، إن عناصرها تمكنوا من الإجهاز على ثلاثة جنود من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.
وكانت القسام قالت إن عناصرها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، مشيرة إلى الإجهاز على قنــاص إسرائيلي في نفس المنطقة.
ولفتت إلى استهداف تسع آليات وجرافة عسكرية بالقذائف المضادة للدروع وقذائــف الياســين 105 في جباليا وتل الزعتر في شمال غزة، كاشفة عن استهداف ثلاث قوات خاصة إسرائيلية راجلة ومتحصنة داخل مبان بعبوة وقذيفة أفراد "رعدية" في جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع أفرادهم بين قتيل وجريح.
وأعلنت "ســرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مقاتليها من استهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" والـ "آر بي جي" في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال القطاع.
وكانت أعلنت "ســرايا القدس أفادت بـقصف تجمعات إسرائيلية في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائــف الهــاون.
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