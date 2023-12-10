«القسام» تعلن الإجهاز على 14 جندياً إسرائيلياً واستهداف 10 آليات شمال غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، الإجهاز على 14 جنديا إسرائيليا في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في منشورات أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة "إكس" اليوم، إن عناصرها تمكنوا من الإجهاز على ثلاثة جنود من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وكانت القسام قالت إن عناصرها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، مشيرة إلى الإجهاز على قنــاص إسرائيلي في نفس المنطقة.

ولفتت إلى استهداف تسع آليات وجرافة عسكرية بالقذائف المضادة للدروع وقذائــف الياســين 105 في جباليا وتل الزعتر في شمال غزة، كاشفة عن استهداف ثلاث قوات خاصة إسرائيلية راجلة ومتحصنة داخل مبان بعبوة وقذيفة أفراد "رعدية" في جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع أفرادهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت "ســرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مقاتليها من استهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" والـ "آر بي جي" في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال القطاع.

وكانت أعلنت "ســرايا القدس أفادت بـقصف تجمعات إسرائيلية في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائــف الهــاون.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز