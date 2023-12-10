وزارة التربية والتعليم تطلق إطار عمل عالمي جديد لبناء قدرات المعلمين ودعم التعليم المناخي

كشفت وزارة التربية والتعليم عن إطار عمل عالمي جديد يدعم التعليم المناخي ويساهم بتعزيز قدرات المعلمين المناخية وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

جاء ذلك خلال فعالية "إرث" مؤتمر COP28 لتأهيل المعلمين مناخياً التي استضافها مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد في مدينة إكسبو دبي بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، والسيدة كيتي فان دير هايدن نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف ومجموعة من كبار المسؤولين التربويين وممثلي المنظمات التعليمية المتخصصة.

ويعتمد إطار العمل الجديد الذي تقوده دولة الإمارات بصفتها رئيسة مؤتمر COP28 نموذج "المواءمة والتطبيق" (Adapt Adopt) والذي يمكن كافة الدول حول العالم من تطوير وتأهيل كوادرها التعليمية في مجال التعليم المناخي من خلال تبني النموذج الإماراتي مع إمكانية تكييفه وفقاً لواقعها المحلي، حيث يستهدف إطار العمل الجديد تطوير القدرات المناخية لمليون معلم حول العالم بحلول عام 2025.

وتعليقاً على ذلك أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم خلال كلمته الافتتاحية في فعالية "إرث – مؤتمر COP28"إلى الدور الحيوي للمعلمين في تشكيل عقول وسلوكيات الأجيال الصاعدة وإلهامهم لاتخاذ مسارات أكاديمية ومهنية تساهم في الجهد الجمعي لمواجهة تحديات التغير المناخي. وأكد معاليه ضرورة حشد الجهود ومشاركة المعارف والخبرات للمساهمة في تدريب المعلمين والمسؤولين التربويين مناخياً بما يمكنهم من التواصل بشكل أكثر فاعلية مع الطلبة وتحقيق أهداف التعليم المناخي.

وقال معاليه: "نحن مؤمنون بأن المعرفة عابرة للحدود وبأن التعاون الدولي الفعال هو الطريق لإيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه عالمنا. ولذلك عملنا مع شركائنا في اليونيسف على تطوير نموذج بناء قدرات المعلمين الإماراتي ليكون عملياً ومرناً بما يمكن مختلف الدول من تبنيه وتكييفه وفق استراتيجياتها التعليمية الوطنية. وقد أثمرت هذه المقاربة عن التزام عدد من الدول بتبني هذا النموذج للمساهمة في بناء قدرات كوادرها التعليمية في كافة المراحل الدراسية."

وتم خلال فعالية "إرث – مؤتمر COP28" الإعلان عن نجاح دولة الإمارات بتحقيق مستهدفاتها في محور بناء القدرات الخضراء والتي أعلنت عنها مطلع العام الحالي، حيث تم تسجيل أكثر من 10,000 معلم وأكثر من1,300 مسؤول تربوي في برامج تدريبية خاصة بالتعليم المناخي، كما أتم 100 مدرب رئيسي المرحلة الأولى من التدريب خلال COP28 ليكونوا جاهزين للمساهمة في البرامج التدريبية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لتأهيل الكوادر التعليمية.

وألقى الطالب الإماراتي سلطان ماجد البادي كلمة خلال مشاركته باسم الأطفال المشاركين في مبادرة "أبطال الحياد المناخي" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اليونيسف وقامت بموجبها بتوفير التدريب المناخي لـ 30 طفلاً لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مؤتمر COP28؛ فيما ألقت الكلمة الختامية للفعالية كل من المعلمة البرازيلية مارينا مانتوفاني رودريجز دي كاسترو والمعلمة الإماراتية سلمى محمد الكتبي باسم المعلمين المشاركين في جهود التدريب المناخي للكوادر التعليمية.

كما شهدت الفعالية تنظيم جلسة حوارية حول ضمان الجاهزية المناخية لكافة المعلمين، أدارها الدكتور روبرت جينكينز مدير التعليم في منظمة اليونيسف، وتحدث خلالها كل من معالي البروفسور أدولف فوستين ماكيندا، وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا التنزاني، والدكتور مات ريد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأغا خان، والسيدة فيرجيني بيزو رئيسة قسم التعليم والتدريب والتعليم العالي والتوظيف في الوكالة الفرنسية للتنمية، والدكتور هايكه كون رئيس وحدة التعليم في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

يشار إلى أن مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد قد استقبل حتى نهاية اليوم العاشر من مؤتمر الأطراف أكثر من 32,000 زائر، حيث يشهد المركز إقبالاً باهراً من كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب والطلبة والأطفال.





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