مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد النجم (TIC 67882412) لمدة 3 أشهر

قام مرصد الختم الفلكي في أبوظبي برصد النجم (TIC 67882412) بشكل يومي لمدة 3 أشهر، وذلك ضمن البرامج الرصدية التي يجريها المرصد لدراسة مقدار تغير لمعان بعض النجوم، ويقع هذا النجم في مجموعة "أندروميدا"، وهو نجم عملاق تبلغ درجة حرارة سطحه 4 آلاف درجة مئوية، ويبعد عنا 3600 سنة ضوئية.

وبعد أن قام مرصد الختم الفلكي بإجراء أرصاد ضوئية (Photometry) لهذا النجم لمدة 91 يوما، تمكن من تحديد مدة تغيره ومقدار التغير بشكل دقيق، حيث تبين بأن التغير في لمعان النجم هو تغير دوري تبلغ مدته 17.9 يوما، وخلال هذه الفترة يتذبذب لمعانه من القدر 11.14 إلى القدر 11.25، أي بتغير مقداره 0.11 قدر.

وبناء على هذه الأرصاد قام المرصد بالتواصل مع الجمعية الأمريكية لراصدي النجوم المتغيرة (AAVSO) وهي إحدى الجهات العالمية المسؤولة عن توثيق هذه الظواهر، وبناء على أرصاد مرصد الختم الفلكي تمت إضافة النجم إلى كتالوج النجوم المتغيرة والمسمى (The International Variable Star Index) ويرمز له اختصارا بالرمز (VSX)، وذكر فيه بأن مدة التغير ومقداره تم توثيقها بناء على أرصاد مرصد الختم الفلكي في أبوظبي.

ويبين الرسم الأول مقدار تغير لمعان النجم بمرور الأيام طيلة فترة رصده، ويبين الرسم الثاني المنحنى الدوري للنجم المتغير، وتبين الصورة الأولى النجم المتغير الذي تمت دراسته، وهو المبين بجانب الخطين الأصفرين، وعلى يسار الصورة بقعة كبيرة هي قلب مجرة "أندروميدا"، وتبين الصورة الثانية الصفحة الخاصة بالنجم في كتالوج (VSX). وقد شارك في تحديد النجوم المتغيرة وتحليل الأرصاد عضو مركز الفلك الدولي الدكتور أنس صوالحة.





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