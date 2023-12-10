اعتماد القائمة النهائية للفائزين بعضوية «استشاري الشارقة»

اعتمدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة القائمة النهائية لأسماء الفائزين بعضوية المجلس عن مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بعد انتهاء فترة الطعون واعتمادها قرار لجنة الطعون حول النتائج الأولية لانتخابات الدورة الثالثة للمجلس 2023.

ورفعت اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة انتهاء مراحل العملية الانتخابية كافة بنجاح وتتويجها بالمشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية من مواطني إمارة الشارقة بنسبة تصويت عالية وصلت إلى 87 بالمئة.

كما تقدمت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالتهنئة إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب سمو الحاكم، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وأعضاء اللجنة : اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

وثمن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار، حرص أبناء وبنات إمارة الشارقة على تلبية الواجب الوطني والمشاركة الفاعلة والإيجابية بالانتخابات بمختلف مراحلها استجابة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتوجه بالشكر إلى جميع المواطنين في إمارة الشارقة وفرق عمل لجان الانتخابات والمتطوعين الذين عملوا جميعهم بيد واحدة للإيفاء بالعملية الانتخابية وفق أعلى معايير التميز بما يحاكي تطورات ورؤى إمارة الشارقة، مشيداً بجهود وسائل الإعلام للدعم الإعلامي للانتخابات وجميع من شارك في نجاح العملية الانتخابية.

واطلعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها على تقرير سير العملية الانتخابية 2023 والتقارير الإحصائية النهائية للانتخابات في دورتها الثالثة، واستعرضت مقترحات اللجان التطويرية للدورة القادمة من الانتخابات.

وأصدرت اللجنة العليا قرارها برفض الطعون المقدمة على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، (ثلاثة طعون) من حيث الموضوع بناء على التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون الانتخابية.

وتضم القائمة النهائية للفائزين بالانتخاب لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 25 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس ليجري تعيين النصف الآخر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتتضمن القائمة النهائية عن مدينة الشارقة تسعة أعضاء وهم: عبيد اسحاق عبد الله إسماعيل المازمي، ومحمد عبد الله إبراهيم حسن البلوشي، سلطان سعيد سلطان دلموك السويدي، وراشد صالح يوسف أحمد الحمادي، ومحمد صالح محمد عبد الله آل علي، وعيسى عبد الرحيم محمد محمود الزرعوني، وعامر محمد أحمد علي الزرعوني، ومحمد علي جابر صالح الحمادي ومحمد علي حسين حمد المناعي. وتضم القائمة ثلاثة أعضاء من مدينة الذيد وهم: راشد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبي، وسعيد مطر مسعود بن حامد الطنيجي وعبد الله طارش راشد عبد الله الكتبي.

كما تضم ثلاثة أعضاء عن مدينة خورفكان: حمد عبد الوهاب حسن القواضي الحمادي، وجاسم محمد سعيد الهناوي النقبي، وعبد الله علي أحمد البدوي الحوسني.

وتضم القائمة النهائية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة كلباء كلا من : طارق مراد ميرزا بركت البلوشي، ويوسف محمد علي يوسف المزروعي، وأحمد عبيد يوسف العواسيه الزعابي.

وتضم القائمة النهائية عضوين لمدينة دبا الحصن وهم: محمد أحمد حسن العلوي الظهوري وحميد عبيد علي حميد الحمودي. وينضم راشد غانم عبيد خلفان الشامسي عن منطقة الحمرية لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. فيما ينضم عن منطقة البطائح، محمد علي مبارك بن سلم الكتبي. وعن منطقة مليحة أحمد سالم عوض حميدي

الكتبي.

وتضم قائمة الفائزين النهائية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة المدام: عبد الله راشد عبد الله معدن الكتبي، وسالم محمد سعيد الراشدي.





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