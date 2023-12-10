COP28 بالأرقام.. إنجازات وتعهدات مالية لدعم العمل المناخي

سجل مؤتمر الأطراف للمناخ في دولة الإمارات، عددا من الإنجازات المناخية الكبيرة، والتعهدات المستقبلية التي تصب في مصلحة الكوكب البيئية والمناخية.

حقائق وأرقام – ما تم إنجازه في COP28 (حتى يوم 10 ديسمبر 2023):

COP28 جمَع أكثر من 83 مليار دولار في أيامه الخمسة الأولى، ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي.

تم إطلاق مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات COP28 بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات.

11 تعهداً وإعلاناً تم إصدارها وحظيت بدعم استثنائي واسع النطاق.

توصلت رئاسة COP28 في اليوم الأول من المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792مليون دولار.

تم الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.



تم الإعلان عن 134 مليون دولار لصندوق التكيّف.

تم الإعلان عن تقديم 129.3 مليون دولار لصندوق البلدان الأقل نمواً.

تم الإعلان عن تقديم 31 مليون دولار للصندوق الخاص لتغير المناخ.

أطلقت دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار، تحت اسم "ألتيرّا"، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص ويهدف الصندوق إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم، كما أعلنت عن تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، و150 مليون دولار لأمن المياه.

أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليار دولار سنوياً (للسنتين 2024 و2025) لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى عن زيادة إضافية في الدعم المقدم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 22.6 مليار دولار.

أبرز التفاصيل الخاصة بالتعهدات والإعلانات التي صدرت حتى الآن:

تم إقرار تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة من جانب 130 دولة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 150 دولة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والصحة من جانب 141 دولة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي من جانب 13 دولة.

تم إقرار تعهد التبريد العالمي من جانب 66 دولة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 78 دولة و40 منظمة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن الهيدروجين منخفض الانبعاثات ومشتقاته من جانب 37 دولة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي من جانب 77 دولة.

تم إقرار تعهد تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح" (CHAMP) من جانب 67 دولة.

شهِد ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 52 شركة، تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

أقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.

تفاصيل المساهمات المالية المقدمة لدعم العمل المناخي في COP28 حتى الآن:

الصندوق العالمي للمناخ المختص بمعالجة التداعيات: 792 مليون دولار

صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليارانت دولار (زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار)

صندوق التكيّف: 134 مليون دولار

صندوق البلدان الأقل نمواً: 3 ملايين دولار

الصندوق الخاص لتغير المناخ: 31 مليون دولار

زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة: 5 مليارات دولار

التبريد: 57 مليون دولار

الطهي النظيف: 30 مليون دولار

تحفيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة: 568 مليون دولار

الحدّ من انبعاثات غاز الميثان: 1.2 مليار دولار

التمويل المناخي: 30 مليار دولار من دولة الإمارات (بالإضافة إلى 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة للدولة و31.6 مليار دولار من بنوك التنمية متعدّدة الأطراف)

تطوير النظم الغذائية والزراعية: 3.1 مليارات دولار

حماية الطبيعة: 2.6 مليار دولار



الصحة: 2.9 مليار دولار

المياه: 150 مليون دولار



المساواة بين الجنسين:8 ملايين دولار



الإغاثة والتعافي والسلام: 1.2 مليار دولار

العمل المناخي الوطني في الدول: 467 مليون دولار



