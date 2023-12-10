الاتحاد الدولي يشيد بـ«تحدي الحبتور» لتنس السيدات

أشاد الاتحاد الدولي للتنس، بالمستوى الفني والتنظيمي للنسخة 26 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، التي تقام حالياً بملاعب فندق الحبتور جراند بدبي وتبلغ جوائزها 100 ألف دولار أمريكي، وأكدت الألمانية سابينا سكولز حكم عام البطولة وممثلة الاتحاد الدولي، أنها تشارك للمرة الأولى في إدارة البطولة وسبق لها التحكيم في بطولة السوق الحرة بدبي 4 مرات، مشيرة إلى أنها مثمنة التطور الهائل الذي تشهده كل مرافق وفنادق دبي، مشيدة بفريق العمل في البطولة الذي أصبح يملك الكثير من الخبرة والعمل باحترافية.

وحول المستوى الفني للبطولة، قالت سابينا: البطولة تستقطب عدداً كبيراً من الصاعدات الواعدات واللاتي تشق طريقهن بعد عودتهن إلى التصنيف العالمي بفضل المشاركة في بطولة «الحبتور»، ولابد من الإشادة بجودة الملاعب العالية والتسهيلات والإمكانيات والفندق والجو العام للبطولة إلى جانب الطقس الرائع.

صدارة

وفي منافسات البطولة، تمكن الزوجي المصنف المكون من المجرية تيميا بانوش والروسية فيرا زفوناريفا من الفوز على الزوجي المكون من الروسية انستازيا تيخبوفا والهندية برارتنا تومباري وبمجموعتين دون رد وبنتيجة 6/4، 6/2، بعد مباراة قوية استمرت ساعة و13 دقيقة ليصبح هذا الزوجي أول الواصلين إلى نهائي البطولة.

تأهل

كما تأهل للدور قبل النهائي الزوجي البريطاني المكون من هيثر واطسون واوليفيا نيكولاس بعد فوزه على الزوجي التايلاندي المكون من بينج تارن بليبويتش ولوكسيكا كمخم وبمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 4/6، 6/3، 10/5، واستمرت المباراة ساعة ونصف الساعة وسوف تلعب مع الزوجي المصنف ثانياً على البطولة والمكون من السلوفاكية هرنكاكوفا والسلوفينية داليلا جاكوبوفيك والفائز منهن سوف يلاقي الزوجي المصنف الأول على البطولة في النهائي.

الفردي

على صعيد الفردي، حققت الأوزبكية نيجينا عبدالرحيموفا على منافستها البلغارية ايزابيللا شينكوفا فوزاً صعباً

في مباراة استمرت ساعة و31 دقيقة وانتهت بمجموعتين وبنتيجة 7/6، 6/2، كما فازت البريطانية هيزر واطسون على السلوفاكية ربيكا سرامكوفا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6/1، 6/3، واستمرت المباراة ساعة وربع الساعة، كما فازت الهولندية اريان هارتونو على الروسية كسينيا زايتسيفا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 7/6، 6/3، واستمرت المباراة ساعة و46 دقيقة وفوز الروسية انستازيا تيخونوفا على البيلاروسية يوليا هاتوك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 5/7، 6/4، 7/5، واستمرت المباراة ساعتين و27 دقيقة.

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