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وزير الخارجية الروسي: هجمات حماس لا تبرر معاقبة إسرائيل للفلسطينيين

12/10/2023 8:00:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد أنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر مبررا لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ودعا إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة.

توغلت دبابات إسرائيلية صوب وسط خان يونس اليوم الأحد في توغل جديد كبير في قلب المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا باللوم في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على فشل الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط لسنوات، بينما يهدف إلى جعل روسيا لاعبا مهما له علاقات مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة.


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