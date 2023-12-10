بطولة السعودية: الزعيم يمضي واثقاً.. والعميد ينتكس عشية المونديال!

بخطوات واثقة، حافظ الهلال على مسافة آمنة عن أقرب منافسيه النصر بتجاوزه الطائي، فيما بلسم "العالمي" جراح خسارته الثقيلة في دربي العاصمة بفوز عريض على الرياض عنونه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بوصوله إلى 1200 مباراة في مسيرته، ومتربعاً على عرش أكثر اللاعبين مساهمة في الدوري السعودي بـ 16 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة.

وحسب صحيفة آس الاسبانية، يضع رونالدو نصب عينيه الوصول إلى الأربعة الأوائل ضمن فئة الأكثر خوضا للمباريات، وجميعهم من حراس المرمى، ويتصدرهم الإنكليزي بيتر شيلتون (1375)، ويليه مواطنه بول باستوك (1286)، والبرازيلي روجيريو سيني (1237) ومواطنه فابيو (1212)، فيما أصبح كريستيانو خامساً.

ميترو الهلال

يحتفل بجائزته- لم يفوت الهلال فرصة المحافظة على فارق النقاط السبع عن منافسه ووصيفه النصر قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة الذهاب، متفوقاً على مضيفه الطائي بهدفين لهدف في مباراة "تحكّم" بها الهلال "حتى مع تراجع الأداء في الشوط الثاني"، بحسب مدربه البرتغالي جورجي جيزوس.

ونوه جيزوس بعد المباراة في حديثه خلال فترة تدريبه السابقة للزعيم عام 2019 عن إضاعة الوقت، معتبراً أن "الجهود التي تبذل اليوم في تطوير الكرة السعودية كبيرة، فالجميع يحاول أن يبرز الجانب التكتيكي حتى لو دافع، ولكن ليست بالطرق غير الرياضية من السقوط وإضاعة الوقت".

وعن الفوز المتواضع، لفت نجم الهلال البرتغالي روبن نيفيز الذي ألغى له الحكم هدفاً بداعي التسلل، إلى أن "لن تنتهي كل المواجهات بنتيجة كبيرة. اليوم واجهنا فريقا منظمًا وصعباً ويملك الإمكانات".

واحتفل الصربي ألكسندر ميتروفيتش (29 عاماً) باختياره أفضل لاعب في بلاده للمرة الثالثة في مسيرته والثانية توالياً، بحسب الاتحاد الصربي، فوّقع على هدفه الرابع عشر من ركلة جزاء، مضيقاً الخناق على رونالدو في معركة الهدافين.

"العالمي" يُداوي جراحه

أمام أكثر من 17 ألف متفرج احتشدوا في الأول بارك، داوى النصر جراح الخسارة الثقيلة أمام الهلال بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، بفوز عريض على الرياض برباعية تقاسم نجوميتها البرتغالي رونالدو بهدف، والبرازيلي أندرسون تاليسكا بهدفين، علماً أن الأخير يستعد لإقامة حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

ونشر تاليسكا عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) مقطع فيديو وهو يوقع على عقد حفله الغنائي، قائلاً "أنتظركم في 15 ديسمبر الحالي، في البيج بيست، حياكم الله".

واعتاد تاليسكا (29 عامًا) على إقامة بعض الحفلات الموسيقية في بلده الام البرازيل.

ولم تغب الخسارة أمام الهلال عن كلام مدرب "العالمي" البرتغالي لويس كاسترو الذي أشار إلى وجود بعض المشاكل في تلك المباراة "تكلمنا عنها وعملنا على تصحيحها، وهاجمنا اليوم بكثير من اللاعبين".

كما تطرق كاسترو إلى فارق النقاط السبع عن الهلال، بقوله إنه يسبب ضغطاً "لكننا نلعب لتحقيق الإنتصارات برغبة قوية".

لكن نجم الفريق سلطان الغنام نفى وجود ضغوطاً، "الفريق يلعب كل ثلاث أيام مباراة، وهذه هي طبيعة الفرق الكبيرة".

وبتحقيقه الفوز الـ12 ذهاباً، تجاوز "العالمي" رقمه القياسي السابق الذي سجله في الدور ذاته في موسم 2014ـ2015، بتحقيقه 11 فوزًا.

مصائب "العميد" لا تأتي فرادى

قبل أيام فقط من انطلاق مشواره في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي الثلاثاء، عمّق الاتحاد مخاوف جماهيره بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام مضيفه ضمك بثلاثية هزت شباك حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي، وزعزعت ثقة حامل اللقب قبل استحقاقه العالمي الهام في جدة.

وبتوقيعه على ثنائية، دخل مهاجم ضمك الفرنسي جورج كيفين نكودو في الصراع على لقب الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفاً متخلفاً بفارق 3 أهداف عن رونالدو المتصدر، وهدف عن ميتروفيتش (14).

وكانت الجماهير الغفيرة التي واكبت العميد أمام فارس الجنوب في المحالة، تمني النفس بأن يقدم فريقها "وصفة تفاؤلية"، لكن الأداء، كما النتيجة، لم يرقيا إلى المستوى المطلوب، الأمر الذي عزاه مدافع الفريق عمر هوساوي إلى الإصابات "لم نلعب أي مباراة هذا الموسم بكامل العناصر".

وعلى قاعدة المصائب لا تأتي فرادى، تلقى "العميد" خلال المباراة ضربة موجعة بإصابة مدافعه البرازيلي لويز فيليبي ليغيب عن كأس العالم للأندية، ما أثار خيبة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي قال "أكثر شيء محزن إلى جانب الهزيمة خسارة لاعبين قبل البطولة القادمة".

لكن مدرب ريفر بلايت سابقاً الذي خاض أربع مباريات من دون أن يذق طعم الخسارة قبل سقوطه الاول، أشار إلى أن الفرنسي كريم بنزيمة الذي غاب لإصابة عضلية "قد يكون جاهزاً للمباراة القادمة".

وحاول نجم الاتحاد البرازيلي إيغور كورونادو طمأنة الجماهير قبل مونديال الأندية مبرراً الهزيمة بوقوع أخطاء "لكن الأهم نسيان هذه الأخطاء والتركيز الآن على المسابقة المقبلة لأنها مختلفة تماما".

وبدوره، قال الروماني كوزمين كونترا مدرب ضمك إن فريقه استغل التعب والإرهاق وغياب بنزيمة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، وبعد ساعات من تسببه بهدف الحسم لضمك في مرمى فريقه السابق الاتحاد لتتحول الكرة عن طريق الخطأ من حارس الأخير البرازيلي مارسيلو غروهي، أعلن المصري طارق حامد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".

وأمام ثمانية آلاف متفرج، أشهر الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني 3 بطاقات حمراء، بواقع بطاقتين لثنائي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا والكولومبي غوستافو كويلار، والجامايكي ديمراي غراي (الاتفاق) في مباراة سلبية وخشنة "ربما بدواعي الحماس والرغبة للخروج بالفوز"، كما قال مدرب الشباب الكرواتي إيغور بيشكان.

في المقابل، رأى مدرب "النواخذة" الانجليزي ستيفن جيرارد أن "التدخلات العنيفة من بعض اللاعبين منذ بداية المباراة تسببت بثلاث بطاقات حمراء".

وفيما خيّب الأهلي آمال جماهيره التي زحفت إلى الطائف بالتعادل السلبي مع ضيفه الرائد، مكتفياً بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن "الذئاب"، اقتحم التعاون مجدداً رباعي الصدارة بعد سلسلة من الانتكاسات، مستغلاً تعثر الاتحاد بعدما حقق فوزاً ثميناً أمطر خلاله شباك الفيحاء، المنتشي بتأهله القاري إلى دور ثمن النهائي، برباعية أشاد بها مدربه البرازيلي بيركليس شاموسكا "من دون شك استحقينا النتيجة، وكنا نعلم بطريقة المنافس الدفاعية، لذا قمنا بلعب الكرات خلف المدافعين".

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