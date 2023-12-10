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4.5 مليارات دولار .. ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية في نوفمبر

12/10/2023 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد أن إسرائيل سجَلت عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيقل (4.5 مليارات دولار) في نوفمبر، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين ضد حركة (حماس) في غزة.

وقالت إنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الإثني عشر شهرا السابقة إلى 3.4 بالمئة في نوفمبر من 2.6 بالمئة في أكتوبر.

وأكد مصدر بالوزارة أن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6 بالمئة الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر.

وبلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر 22.9 مليار شيقل وفي نوفمبر 2022 بلغ 1.7 مليار شيقل.


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