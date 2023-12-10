استطلاع: غالبية الأمريكيين لا يريدون بايدن و ترامب في انتخابات 2024.. ما هي الخيارات الأخرى؟

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يريدون تكرار السباق الرئاسي بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024، إلا أن خبراء استبعدوا أي بديل عن هذا السيناريو "الحتمي"، أي ترشح بايدن وترامب.

يواصل الناخبون على الأرض وفي استطلاعات الرأي قول "لا" لمباراة العودة المحتملة بين الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووفقاً لاستطلاع أجرته جامعة مونماوث فقد أيد فقط 32% من جميع الناخبين ترشيح بايدن، و37% من جميع الناخبين مؤيدون لتشريح ترامب عن الحزب الجمهوري.

وقالت كارلي كوبرمان، الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية واستطلاعات الرأي لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الناخبون غير راضين عن كلا المرشحين. أغلبية الناخبين في الجانبين يريدون خيارات أخرى".

على الرغم من الرغبة في البدائل، تقول كوبرمان: "بقدر ما لا يريد الناس ذلك، أعتقد أنه سيكون من غير المرجح أن يحدث سيناريو آخر".

ويبدو أن الناخبين على الأرض لا يريدون تكرار اختيارات انتخابات 2020 أيضًا.

يقول نيت بلاكفورد من ويست سايد بولاية أيوا، إنه على الرغم من اعتقاده أن ترامب سيكون قادرًا على دفع البلاد إلى الأمام، لكنه يعتقد أن ترامب سيخسر الانتخابات.

ويتفق معه جريج، وهو جمهوري من سيوكس سيتي بولاية أيوا، قائلاً إن اسم ترامب على ورقة الاقتراع لا يضر إلا بالحزب الجمهوري، وعبر عن اعتقاده أن أي مرشح جمهوري لا يكون اسمه ترامب سيتفوق على بايدن بفارق كبير.

بدوره، يقول دانييل وينجارتن من ولاية أيوا، إن كلا من بايدن وترامب في وضع ضعيف للترشح للرئاسة. ويضيف: "ستكون خسارة كاملة للبلاد. ترامب يجلب الكثير من المشاكل ويجعل الأمر يتعلق بنفسه وليس بالسياسة.. ويبدو أن صحة بايدن وإدراكه موضع شك".

فلماذا يترك الناخبون أمام خيارين لا يبدو أنهم يريدونه؟

يقول نيل نيوهاوس، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري والمؤسس المشارك لشركة استطلاعات رأي، إن ذلك بالنسبة لبايدن يرجع جزئيًا إلى السلطة التي تأتي مع شغل المنصب. وبالنسبة لترامب، يبدو أن ولاء بعض الناخبين الجمهوريين له لا يمكن أن تتزعزع.

وقال كوبرمان: "كان هناك توقع بأن شخصا ما سيظهر كمنافس أقوى، نظرا للسلبيات التي يعاني منها ترامب. لكن هذا لم يحدث. والآن نيكي هيلي هي الأحدث. نحن نراقب عن كثب. إنها تحصل على الكثير من المال، وتحظى بالكثير من الاهتمام. لكنني أعتقد أنها مقنعة لإقناع الناخبين بالتخلي عن ترامب".

وفي المنافسات المبدئية، يتفوق ترامب على بايدن في خمس من أصل ست ولايات حاسمة، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع سيينا الشهر الماضي.

وتقول ليندسي، من دي موين بولاية أيوا، إن رداءة نوعية المرشحين تدفعها وغيرها إلى التفكير في مرشح من خارج الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقالت ليندسي: "لا أعتقد أن معظم الأميركيين يريدون رؤية سباق العودة بين ترامب وبايدن". "ولكن إذا حدث ذلك، فهناك أشخاص آخرون على بطاقة الاقتراع. وأعتقد أن الكثير من الناس سيمارسون هذا الحق".

ويقول نيوهاوس إنه إذا أدت أي انتخابات إلى ظهور مرشح طرف ثالث، فستكون انتخابات عام 2024. "لديك عدد كبير من الناخبين الذين لا يريدون أيًا من هذين المرشحين. وهذا يعطي الفرصة لبعض مرشحي الطرف الثالث وبعض الجهود لإدخال شخص آخر في بطاقة الاقتراع كبديل لأي منهما.

وللتأكيد على مدى الاستياء بين الناخبين من احتمال إعادة المنافسة بين بايدن وترامب، أشار نيوهاوس إلى إحدى جلسات العصف الذهني التي أدارها مؤخرًا. "لقد سألنا: لمن ستصوت؟" وقال مدير الجلسة: "هناك مسدس على رأسك، والطلوب منك أن تحدد لمن ستصوت، ترامب أم بايدن؟ وأجابت إحدى النساء: أختار الرصاصة".

وقال نيوهاوس: "قد تكون هذه الانتخابات الأخيرة التي يخوض فيها هذا الجيل من المرشحين الانتخابات، وستكون الانتخابات التي نأمل أن نطوي فيها صفحة هذا الجيل من المرشحين".