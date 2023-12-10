3 إصابات بمشاجرة في مؤتة

3 إصابات بمشاجرة في مؤتة
التاريخ
12/10/2023 8:00:14 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، بعيارات نارية خلال مشاجرة وقعت في بلدة مؤتة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن.
وقال مصدر أمني أنه تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى الكرك الحكومي فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بعد أن ضبطت مجموعة من المشاركين بالمشاجرة.
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