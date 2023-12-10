Sunday, 10 December 2023 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 إصابات بمشاجرة في مؤتة

12/10/2023 8:00:14 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، بعيارات نارية خلال مشاجرة وقعت في بلدة مؤتة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن.


وقال مصدر أمني أنه تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى الكرك الحكومي فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بعد أن ضبطت مجموعة من المشاركين بالمشاجرة.

MENAFN10122023000151011027ID1107566048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث