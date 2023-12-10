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تطورات ميدانية على الحدود اللبنانية مع إسرائيل

12/10/2023 6:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه هاجموا بطائرات مسيرة مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب ثكنة يعرا قبالة الحدود اللبنانية وأوقعوا إصابات فيه.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الذي يتبادل القصف مع جيش الاحتلال عبر الحدود منذ أسابيع، أنه استهدف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأنه حقق إصابة مباشرة.
وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.




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