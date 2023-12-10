تطورات ميدانية على الحدود اللبنانية مع إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه هاجموا بطائرات مسيرة مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب ثكنة يعرا قبالة الحدود اللبنانية وأوقعوا إصابات فيه.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الذي يتبادل القصف مع جيش الاحتلال عبر الحدود منذ أسابيع، أنه استهدف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأنه حقق إصابة مباشرة.
وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.
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