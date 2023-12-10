ما تأثيرات حمامات الثلج على الصحة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضح البروفيسور مارتن بوسيه أن حمامات الثلج لها تأثيرات إيجابية على الصحة، على الرغم من عدم وجود إثباتات عملية على ذلك، ولكن هناك الكثير من الأدلة على هذه التأثيرات المفيدة.



وأكد أخصائي الطب الرياضي بمدينة لايبزيج الألمانية على أن حمامات الثلج يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين القدرة على تحمل التوتر، وتظهر هذه التأثيرات في حالة الاستحمام المنتظم بالماء البارد، وليس مجرد الاستحمام لمرة واحدة في المناسبات.

وأضاف كونستاتين فالكويانو، من بوابة "آيسبادن.دي" الألمانية المتخصصة في حمامات الثلج، أن هناك تأثيران متعارضان يحدثان في الجسم عند الاستحمام بالماء المثلج، حيث ينخفض معدل نبضات القلب ويرتفع ضغط الدم.



ولكن البروفيسور مارتن بوسيه أوضح قائلاً: "تزيد هذه الاستجابات المتعارضة من خطر الإصابة بأمراض القلب في بعض الأحيان"، نظراً لأنه قد يحدث عدم انتظام نبضات القلب لدى الأشخاص غير المدربين، وهو ما يستوجب استشارة الطبيب المختص قبل البدء في المحاولة الأولى للاستحمام بالماء المثلج، كما يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية التخلي عن حمامات الثلج تماماً.



24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة