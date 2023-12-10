ندوة حوارية في إربد بعنوان فلسطين المكان والإنسان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد في نادي الفنانين فرع إربد، مساء أمس السبت، ندوة حوارية بعنوان "فلسطين المكان والإنسان"، أدارها مدير آثار إربد زياد غنيمات.



وتحدث خلال الندوة، الدكتور سلطان المعاني حول (المكان والإنسان)، مؤكدا أهمية أسماء الأماكن والأشخاص في فلسطين والتي تعكس التأثيرات اللغوية والثقافية المتنوعة عبر التاريخ.



وبين أنها سميت بــ(الطوبونيميا الفلسطينية)، التي تعطي الأبعاد التاريخية والثقافية واللغوية لأسماء الأماكن في المنطقة، مشيرا إلى أن الطوبونيميا الفلسطينية موضوع معقد، نظراً للتاريخ المتنوِع للمنطقة.



ولفت إلى أن هذه التأثيرات تشمل اللغات الكنعانية، الآرامية، اللاتينية، اليونانية وغيرها من اللغات، وهناك أسماء لأماكن لها أهمية دينية لدى المسيحيين والمسلمين، وقد تغيرت الكثير من الأسماء عبر التاريخ، إضافة إلى وجود أكثر من اسم لمدينة واحدة بلغات وفترات تاريخية مختلِفة.



وتطرّق المعاني، للحديث حول الصراع القائم في الضفة الغربية، مؤكدا أنه غالباً ما يكون هناك نقاش حول أسماء الأماكن كجزء من الصراع الأوسع على الأرض والهوية، وأن هناك جهودا متواصلة من قِبَل الباحثين والمؤرخين لفهم وتوثيق أسماء الأماكن في فلسطين لأرشفة وحفظ التاريخ، وأن هناك تأثيرا على الطوبونيميا الفلسطينية بالتغييرات السياسية والاستعمارية، خاصة خلال الفترة البريطانية وبعد إقامة الكيان الصهيوني.



من جانبه، تحدث الدكتور نبيل حداد حول (فلسطين في الأدب الأردني)، مشيرا الى أن الأعوام (1946- 1948)، كانت أعوام فلسطينية بالنسبة للأردن، ففي هذه الأعوام وصلت المشاركة الأردنية في النضال الفلسطيني إلى أوجها، وعاش الشعبان طيلة فترات التاريخ في ظل ظروف بشرية وسياسية واحدة.



وأكد أن علاقة الأردن وفلسطين هي علاقة وطيدة كعلاقة النفس بالنفس الواحدة، وأن تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي والانثروبولوجي والاقتصادي متداخل مع الحالة الفلسطينية في كل صغيرة وكبيرة من الشأن العام من هذه القضية.



كما تحدث عن حضور القضية الفلسطينية في الحركة الأدبية، مؤكدا أنه لا بد من الاتكاء على بعض الأسس المنهجية الناجحة من جدلية العلاقة بين الأدب كأجناس وأنواع، وبين الواقع الذي ينتسب إليه هذا الأدب بفروعه وأجناسه، فأدب الاجتثاث جاء من اجتثاث قوم وإحلال قوم آخرين، وهناك نماذج كثيرة لهذا الأدب.



بدوره قدم غنيمات، مقدمة حول منتدى الجياد ومساهمته في إثراء المشهد الثقافي الأردني والعربي ونوعية الأنشطة التي يقدمها، وذلك من خلال عقد المحاضرات والندوات وفعاليات الأجناس الأدبية.



وطرح الحضور، سلسلة من الأسئلة للمحاضرين حول بعض المصطلحات وكيفية مواجهة الغطرسة الصهيونية على المكان والإنسان الفلسطيني ومحاولاته الدائمة على محو أحقيته في فلسطين، حيث بين المحاضران أن هناك أبحاثا وموسوعات تثبت إبطال كل المزاعم الصهيونية والتتبع الزمني للإنسان والمكان الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ.



وفي نهاية الندوة قدم رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني، الدروع التذكارية للمشاركين وسط حضور ثقافي وأكاديمي متميز.