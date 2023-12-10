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القسام: أجهزنا على 3 جنود صهاينة من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية

12/10/2023 6:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن الإجهاز على 3 جنود من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.


وأضافت في بيان لها أن مجاهدو القسام استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذيفة أفراد، مؤكدة إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.


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