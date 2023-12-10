القسام: أجهزنا على 3 جنود صهاينة من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية

القسام: أجهزنا على 3 جنود صهاينة من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية
التاريخ
12/10/2023 6:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن الإجهاز على 3 جنود من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.
وأضافت في بيان لها أن مجاهدو القسام استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذيفة أفراد، مؤكدة إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.
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