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669 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك الشجاعية وجباليا

12/10/2023 6:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وحدة الإنقاذ العسكرية التابعة لجيش الاحتلال 669 جنديا إسرائيليا أصيبوا في المعارك مع المقاومة الفلسطينيية في الشجاعية وجباليا بقطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
واعلنت كتائب القسام صباح اليوم ان قواتها تشتبك مع جيش الاحتلال واستهدفت قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذيفة أفراد واوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

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