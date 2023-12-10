669 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك الشجاعية وجباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وحدة الإنقاذ العسكرية التابعة لجيش الاحتلال 669 جنديا إسرائيليا أصيبوا في المعارك مع المقاومة الفلسطينيية في الشجاعية وجباليا بقطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
واعلنت كتائب القسام صباح اليوم ان قواتها تشتبك مع جيش الاحتلال واستهدفت قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذيفة أفراد واوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
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