6 أسباب تجعل تناول الفول السوداني في الشتاء مفيدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتميز الفول السوداني بمذاق متميز وفوائد غذائية متعددة. بحسب ما نشره موقع WIO News، إن هناك 6 أسباب تجعل تناول الفول السوداني في موسم الشتاء مفيدا صحيًا، وهي كما يلي:



1. صحة القلب

تساهم الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة الموجودة في الفول السوداني في تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار. إن صحة القلب مهمة بشكل خاص خلال فصل الشتاء عندما تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى زيادة الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

2. زيادة الطاقة

يعتبر الفول السوداني مصدرًا رائعًا للبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات، مما يوفر دفعة سريعة ومستدامة للطاقة. يحتاج جسم الإنسان بشكل خاص خلال الأشهر الباردة إلى وقود إضافي ليظل دافئًا.

3. غني بالمواد المغذية

يحتوي الفول السوداني على العناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا حاسمًا في دعم جهاز المناعة، مما يساعد على درء أمراض الشتاء.

4. تحسين الصحة المعرفية

إن منع التدهور المعرفي ليس بالأمر الهين. يحتوي الفول السوداني على ثلاثي النياسين القوي والريسفيراترول وفيتامين E، الذي يمكنه القيام بدور محوري في تعزيز وظائف المخ المعرفية. تتحد عناصر ثلاثي النياسين والريسفيراترول وفيتامين E لتشكل حاجزًا وقائيًا ضد مرض الزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

5. زيادة الأيض

يحتوي الفول السوداني على المنغنيز، وهو معدن يلعب دورًا في إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي. يعد التمثيل الغذائي الذي يعمل بشكل جيد ضروريًا للحفاظ على وزن صحي ورفاهية عامة.



6. الحفاظ على صحة البشرة

يمكن أن يكون الطقس الشتوي قاسياً على البشرة، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج. يساعد محتوى فيتامين E الموجود في الفول السوداني على تغذية البشرة، والحفاظ عليها صحية ورطبة.

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