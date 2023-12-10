قوات الاحتلال تقتحم قرية رنتيس في رام الله وتعتلي أسطح المنازل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية رنتيس شمال غرب رام الله، واعتلت أسطح منازل المواطنين الفلسطينيين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن اصابات، حتى إعداد الخبر.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت مسجد القرية، واعتلت أسطح بعض المنازل.
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