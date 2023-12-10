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قوات الاحتلال تقتحم قرية رنتيس في رام الله وتعتلي أسطح المنازل

12/10/2023 6:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية رنتيس شمال غرب رام الله، واعتلت أسطح منازل المواطنين الفلسطينيين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن اصابات، حتى إعداد الخبر.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت مسجد القرية، واعتلت أسطح بعض المنازل.




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