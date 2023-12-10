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الخصاونة واشتيَّة: ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

12/10/2023 6:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني الدكتور محمد اشتيَّة، في قطر، على هامش منتدى الدوحة.


وأكد الجانبان، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.


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