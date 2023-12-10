الخصاونة واشتيَّة: ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الخصاونة واشتيَّة: ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
12/10/2023 6:11:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني الدكتور محمد اشتيَّة، في قطر، على هامش منتدى الدوحة.
وأكد الجانبان، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
MENAFN10122023000208011052ID1107565970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.