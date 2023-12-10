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مدير الصحة العالمية: نأسف لعدم اتخاذ مجلس الأمن قرارا لوقف إطلاق النار في غزة

12/10/2023 6:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جينيف/PNN- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد، إنه "يأسف بشدة لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتمكن من اعتماد قرار وقف إطلاق النار".

واضاف جيبريسوس خلال اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي للمنظمة، إن تأثير الصراع بين إسرائيل وحركة حماس على قطاع الرعاية الصحية في غزة "كارثي".

ووأشار إلى أن الظروف مثالية لانتشار الأمراض الفتاكة.

وقال جيبريسوس أمام المجلس المكون من 34 عضوا "من الواضح تماما أن تأثير الصراع على الصحة كارثي"، وأن الاحتياجات الصحية زادت بشكل كبير وانخفضت قدرة النظام الصحي إلى ثلث ما كانت عليه".

رويترز

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