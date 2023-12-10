5 أسرار هامة عن الغسيل تقوم بها الفنادق

MENAFN - Khaberni) خبرني - يواجه معظم النساء مشكلات متعلقة برائحة ونظافة الملابس، بالإضافة إلى صعوبة إزالة البقع.

في هذه المقالة، سنسلط الضوء على بعض الأسرار التي تستخدمها فنادق الخمس نجوم في غسل الملابس:

1. كمية الملابس في الغسالة: تضع الفنادق كمية ملابس معتدلة في الغسالة، حيث يتم ملء 80٪ فقط من سعة الاسطوانة. هذا يضمن غسل الملابس بشكل جيد دون إلحاق أي ضرر بها.

2. درجة حرارة الماء: تستخدم فنادق الخمس نجوم درجات حرارة الماء بين 40 و60 درجة مئوية لإزالة الأوساخ والبقع. يعتبر الغسل بالماء البارد غير فعّال في إزالة البقع والجراثيم، بينما يمكن أن يتسبب الماء الساخن في تلف الأقمشة.

3. استخدام منتجات تنظيف مناسبة: تستخدم فنادق الخمس نجوم منتجات تنظيف ملائمة للملابس. وللتخلص من بقايا مساحيق التنظيف، يتم إضافة الخل الأبيض أثناء عملية الشطف، مما يزيل آثار المسحوق ويجعل الملابس ناعمة.

4. وصفات لإزالة البقع: تستخدم فنادق الخمس نجوم بعض الوصفات لإزالة البقع، على سبيل المثال، لإزالة بقع الزيت يتم رش النشا قبل الغسل، وبقع القهوة يتم نقع الملابس في محلول ملحي لمدة ساعة قبل الغسل.

5. عملية التجفيف: تجفف فنادق الخمس نجوم الملابس في الهواء الطلق وتعرضها لأشعة الشمس. وفي حالة استخدام المجفف الآلي، يتم وضع كرة تنس داخل الغسالة لجعل الملابس ناعمة وخفيفة.

باستخدام هذه الأسرار، يمكن للفرد تحسين رائحة ونظافة ملابسه والتخلص من البقع بشكل فعال.