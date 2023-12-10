5 أسرار هامة عن الغسيل تقوم بها الفنادق

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- Khaberni) خبرني - يواجه معظم النساء مشكلات متعلقة برائحة ونظافة الملابس، بالإضافة إلى صعوبة إزالة البقع.
في هذه المقالة، سنسلط الضوء على بعض الأسرار التي تستخدمها فنادق الخمس نجوم في غسل الملابس:
1. كمية الملابس في الغسالة: تضع الفنادق كمية ملابس معتدلة في الغسالة، حيث يتم ملء 80٪ فقط من سعة الاسطوانة. هذا يضمن غسل الملابس بشكل جيد دون إلحاق أي ضرر بها.
2. درجة حرارة الماء: تستخدم فنادق الخمس نجوم درجات حرارة الماء بين 40 و60 درجة مئوية لإزالة الأوساخ والبقع. يعتبر الغسل بالماء البارد غير فعّال في إزالة البقع والجراثيم، بينما يمكن أن يتسبب الماء الساخن في تلف الأقمشة.
3. استخدام منتجات تنظيف مناسبة: تستخدم فنادق الخمس نجوم منتجات تنظيف ملائمة للملابس. وللتخلص من بقايا مساحيق التنظيف، يتم إضافة الخل الأبيض أثناء عملية الشطف، مما يزيل آثار المسحوق ويجعل الملابس ناعمة.
4. وصفات لإزالة البقع: تستخدم فنادق الخمس نجوم بعض الوصفات لإزالة البقع، على سبيل المثال، لإزالة بقع الزيت يتم رش النشا قبل الغسل، وبقع القهوة يتم نقع الملابس في محلول ملحي لمدة ساعة قبل الغسل.
5. عملية التجفيف: تجفف فنادق الخمس نجوم الملابس في الهواء الطلق وتعرضها لأشعة الشمس. وفي حالة استخدام المجفف الآلي، يتم وضع كرة تنس داخل الغسالة لجعل الملابس ناعمة وخفيفة.
باستخدام هذه الأسرار، يمكن للفرد تحسين رائحة ونظافة ملابسه والتخلص من البقع بشكل فعال.
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