عبدالله الظنحاني لـ «البيان»:«النواخذة» يسير في الطريق الصحيح وتجاوز كبوة البدايات

أكد عبدالله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة أن فريق «النواخذة» تجاوز كبوة البدايات التي حدثت له مع انطلاقة الموسم الحالي، والتي فقد على إثرها عدداً من النقاط في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مشيراً إلى أن دبا الفجيرة يسير في الطريق الصحيح سواء على مستوى دوري الدرجة الأولى (الهواة) أم على صعيد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي بلغ فيها النهائيات، وانضم إلى ركب أندية دوري أذنوك للمحترفين في انتظار قرعة دور الـ 16 من المسابقة الأغلى.

استعداد

ودعا الظنحاني لاعبي الفريق إلى الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة، حيث يواجه الحمرية بعد غدٍ في الجولة 11، مشيراً إلى أن فوز الفريق على الجزيرة الحمراء بالجولة الماضية وتكرار الفوز على الفريق نفسه في بطولة الكأس منح الفريق معنويات عالية قبيل لقاء الحمرية، والذي ينتظره جمهور الفريق بفارغ الصبر.



لافتاً إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس الإدارة راضية عما يقدمه الفريق في الدوري، وننتظر تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية للمنافسة على المراكز الأولى في الدوري.

دوري صعب



ووصف الظنحاني النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى (الهواة) بالأصعب، خصوصاً أن عدد الأندية فيها يعتبر الأكبر في تاريخ المسابقة بوجود 17 فريقاً، مشيراً إلى أن التنافس سيكون على أشده بين فرق الصدارة، وكذلك على مستوى أندية القاع التي تحاول الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

تألق



وفيما يتعلق باستعادة العماني محمد المربوعي «حاسته» التهديفية أكد أن المربوعي مهاجم قناص ولم تتح له الفرصة الحقيقية مع انطلاقة الدوري، ولكن بعد قدوم المدرب الصربي زوران منح اللاعب الحرية في الخط الأمامي فتفجرت موهبة اللاعب وعاد لاستعادة علاقته مع الشباك من جديد، وتمكن من إيداع 3 أهداف في مرمى الجزيرة الحمراء «ثنائية في الدوري وهدف في الكأس»، وقال: إدارة النادي تنتظر من المربوعي وبقية اللاعبين في خط الهجوم مزيداً من الأهداف في المباريات المقبلة.

مركز

الجدير بالذكر أن دبا الفجيرة يحتل حالياً المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى برصيد 16 نقطة، وخاض 9 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، كما صعد الفريق إلى دور الـ 16 من مسابقة الكأس الغالية.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز