توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية غير مسبوقة في فرنسا

أوقفت السلطات الفرنسية هذا الأسبوع 80 رجلاً يُشتبه بضلوعهم في أنشطة استغلال جنسي للأطفال، في عملية "غير مسبوقة" بنطاقها تُظهر تغلغل هذه الآفة في مختلف الفئات الاجتماعية في البلاد.

وقال كانتان بيفان، رئيس مركز العمليات في مكتب الأحداث الجديد التابع للشرطة القضائية، الذي نسق العملية، إن هذه العملية حصلت على نطاق "غير مسبوق" في فرنسا.

واستهدفت الشرطة أشخاصاً كانوا على اتصال منتظم بالقصّر.

وفي هذا الإطار، جرى توقيف مدرّسَين اثنين، إضافة إلى مدرّبين رياضيّين ومشرف في دار للأطفال ذوي الإعاقة.

وأوضح بيفان أن أحد المدرّسَين "سرق صوراً ومقاطع فيديو لتلميذاته ذات دلالات جنسية. وقد أضفى طابعاً جنسياً على هذه الصور".

ولفت إلى أن المدرّس متهم أيضاً بالاعتداء الجنسي على إحدى التلميذات على الأقل.

ومثله، يُشتبه أيضاً في ضلوع "حوالى عشرة" من الموقوفين باغتصاب قصّر أو بالاعتداء الجنسي.

وتتراوح أعمار المشتبه بهم في هذه القضايا بين ثلاثين عاماً وأكثر من ستين عاماً، وهم ذات خلفيات اجتماعية ومهنية مختلفة، "من المسؤول المنتخب المحلي إلى العاطلين عن العمل، مروراً بالمهندسين"، وفق مفوض الشرطة الذي لفت إلى أنه "في الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، لا توجد أوصاف نموذجية (للضالعين في هذه الأعمال)، بل نجد من جميع الفئات الاجتماعية والمهنية".

وفي حالات عدة، عُثر على "أكثر من 100 ألف" مقطع فيديو وصورة مرتبطة باستغال الأطفال جنسياً خلال هذه الحملة الواسعة. وقد كانت الصور مخزّنة على أجهزة كمبيوتر أو محركات أقراص ثابتة أو وسائط رقمية أخرى.

وأكد بيفان أن بعض المحتوى كان "عنيفاً للغاية"، مضيفاً "نحن أمام +قذارة القذارة+".

وفي نهاية فترة الاحتجاز لدى الشرطة بتهم "الاحتجاز والاطلاع ونشر ومشاركة صور لاعتداءات جنسي على أطفال"، أحيل 51 رجلاً إلى القضاء، من بينهم 13 أودعوا السجن، بعضهم بعد أن حُكم عليهم بالسجن للمثول الفوري، فيما وُضع آخرون قيد التوقيف الاحتياطي في انتظار الحكم عليهم.

وفي هذه المرحلة، وُضع 38 رجلاً آخر تحت المراقبة القضائية. ورُفع التوقيف الاحتياطي في حالات أخرى في انتظار الانتهاء من التحقق من محتوى الوسائط الرقمية المضبوطة.

ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس بـ"الحملة الكبيرة ضد الجرائم الجنسية المرتكبة بحق الأطفال". وأضاف أن "التحقيقات لا تزال مستمرة".

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