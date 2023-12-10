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رئيس الوزراء القطري يؤكد مواصلة الجهود لتجديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

12/10/2023 5:29:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكّد رئيس الوزراء القطري، الأحد، أنّ جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة، رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي "يضيق المجال" لتحقيق النتائج المرجوة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في منتدى الدوحة إنّ "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم"، مضيفاً أن "استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا".

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