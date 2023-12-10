غوتيريش: حرب غزة أصابت مجلس الأمن الدولي بـالشلل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،

الأحد، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مندّداً بانقسامات أصابته بـ"الشلل".

وقال غوتيريس أمام منتدى الدوحة في قطر، إن المجلس أصابه "الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية" التي تقوض التوصل لأي حلّ للحرب بين إسرائيل وحماس التي نشبت في 7 أكتوبر.

وتابع أن "سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضها بشدة"، بسبب تأخر تحركه حيال الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار إنسانياً في القطاع.

وأفاد للمنتدى: "لقد كرّرت دعوتي لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأضاف: "للأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك"، وتابع "يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم".

ودعا غوتيريش الى جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد أسابيع من القتال الذي خلف أكثر من 17700 قتيل في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لآخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

ووجّه غوتيريش، الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.

وأكّد في منتدى الدوحة الأحد: "نحن نواجه خطراً شديداً لانهيار النظام الإنساني".

وأضاف أنّ "الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة".

واندلعت الحرب بين إسرائيل و(حماس) بعدما أسفر هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، عن مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية.

وتوعّدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة.

وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتباراً من 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 17 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام حكومة حماس.

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