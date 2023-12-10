أن بي ايه: جيمس يقود ليكرز للفوز بالنسخة الاولى من كأس إن-سيزون

قاد الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس والمتألق أنتوني ديفيس فريقهما لوس أنجليس لليكرز للفوز بالنسخة الأولى من كأس "إن-سيزون" على حساب إنديانا بايسرز 123-109 السبت، على ملعب "تي-موبايل أرينا" في لاس فيغاس.

وظفر "الملك" جيمس الذي سيحتفل ببلوغه سن الـ 39 عاما في 30 الشهر الحالي بكأس المسابقة الحديثة ليضيفها إلى سجله المثقّل بالانجازات بعدما سبق له أن توّج بلقب الدوري أربع مرات (2012 و2013 و2016 و2020)، إضافة إلى نيله لقب أفضل لاعب في الموسم المنتظم أربع مرات، وفوزه بذهبية أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.

واختير جيمس الذي سجل 24 نقطة وأضاف إليها 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، أفضل لاعب في المسابقة وحقق لقبه الثاني بقميص ليكرز بعد فوزه بالدوري في فقاعة أورلاندو عام 2020 حيث اقيمت جميع المباريات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.

وتحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري "أن بي ايه" وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية. وحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز بالكأس على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.

قال جيمس أثناء احتفاله في الملعب مع زملائه "لقد صنعنا التاريخ".

وتابع "في أي وقت تكون فيه على الجانب الصحيح من التاريخ، عليك أن تستغل الفرصة. النسخة الاولى من الكأس هي من نصيب لوس أنجليس ليكرز".

وإلى جانب جيمس الذي يخوض عامه الـ 21 في "أن بي آيه"، تعملق ديفيس بتسجيله 41 نقطة والتقاطه 20 متابعة وتمريره 5 كرات حاسمة، فيما أضاف أوستين ريفز 28 نقطة ودانجيلو راسل 13.

وعند الفريق الخاسر، برز تايريز هاليبرتون إلا أن نقاطه الـ 20 وتمريراته الحاسمة التي بلغت 11، لم تحل دون خسارة بايسرز الذي اصطدم بليكرز مصمم على الفوز ويملك في صفوفه لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة.

وساهم بنديكت ماثورين بـ 20 نقطة، واضاف آرون نسميث وأوبي توبين 15 و13 نقطة توالياً لصالح بايسرز.

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