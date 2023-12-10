فوريست غرين روفرز الإنجليزي أول ناد لكرة القدم يدار بالطاقة النظيفة بالكامل

بات نادي "فوريست غرين روفرز" المحلي لكرة القدم التابع لتجمع "ليغ ون" البريطاني لكرة القدم، أول نادٍ رياضي يحول جميع ممارساته الرياضية إلى ممارسات مستدامة تراعي البيئة.

ومن تلك الممارسات اعتماد لاعبي النادي والعاملين فيه على الغذاء النباتي فقط، وصولًا إلى توليد الكهرباء اللازمة للفريق من خلال الطاقة الشمسية، مرورًا بأصغر التفاصيل حتى اختيار مواد بناء الملعب وصيانته.

ويبدو أن ممارسات النادي غير المسبوقة أثرت في أفكار اللاعبين والمعجبين حول العالم، وفق دراستين منشورتين في مجلة "بزنس إيثيكس"، ومجلة "كواليتيتيف ماركت ريسيرتش" العلميتين.

وقال الدكتور آنثوني صاموئيل، الذي أمضى عامين مع الفريق: "يتوقع الناس سماع أفكار عن الاستدامة في مجالات محددة، ولكن حدوث ذلك في مكان جديد مثل نادٍ لكرة القدم، يثير إعجابًا الجميع واهتمامهم".

وأوضح صاموئيل: "رأينا كيف أثرت نشاطات النادي المستدامة عليهم، إذ أصبحوا يأكلون لحمًا أقل، وغيروا من نظرتهم تجاه الاستدامة في الحياة اليومية"؛ وفقًا لموقع "تك إكسبلور".

وذكر صامويل أن "فريق فوريست غرين روفرز طور نوعًا جديدًا من كرة القدم، يغير من الممارسات والمسؤوليات وهويات الأشخاص الذين يشغلون مساحة اجتماعية معينة".

وأشارت الدراستان إلى "تبني النادي لسياسات مستدامة وخضراء من خلال إجراء جملة من التغييرات المادية، والتحكم بخيارات الزائرين والعاملين فيه".

وألغى النادي احتمال شراء أعضائه والعاملين فيه لمنتجات مضرة بالبيئة، ما أثر على ثقافتهم ومحيطهم المجتمعي، فضلًا عن انعكاس ذلك على أنصار النادي ومعجبيه، والمؤسسات العالمية.

وقال صامويل إن "بحثنا يقدم دليلًا على أن أندية كرة القدم التي تمثل منظمات تجارية تضع الفائدة المادية والجوائز في الدرجة الأولى، قادرة على تحقيق نجاحها على مستوى العالم، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والاستدامة".

ونوه صامويل إلى أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل نادي كرة القدم، يمكنها أن تكون جزءًا مهمًا من الجهود اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام يراعي البيئة".

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