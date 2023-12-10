ليون يرفع شعار من رحم المعاناة يولد الأمل خلال ظهوره الأول في مونديال الأندية



يستعد فريق ليون المكسيكي لظهور تاريخي أول في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية بعد الفوز للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف.

وحقق ليون إنجازا تاريخيا بالفوز على لوس انجليس أف سي الأمريكي في نهائي دوري أبطال الكونكاكاف ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، بعد 30 عاما من حصوله على المركز الثاني للبطولة ذاتها عقب خسارة المباراة النهائية لنسخة 1993.

وتوج ليون بلقب الدوري المكسيكي ثمان مرات من قبل أخرها في 2020 كما سبق له الفوز بلقب الكأس خمس مرات ، علما بأنه كان أول فريق مكسيكي يجمع بين لقبي الدوري والكأس وذلك في عام 1949.

وهناك موقف تاريخي لجماهير ليون في عام 1999 حينما وقفت بالمرصاد لمحاولات المالك السابق للنادي لبيعه ونقله لمدينة أخرى، وبعد الضغط على المسؤولين اضطرت الجهات المعنية لإصدار مرسوم بحظر نقل مقر النادي مع وقف عملية بيعه.

ولم تأت نجاحات ليون من فراغ، فقد عانى الفريق كثيرا من أجل الوصول لحلم المشاركة في مونديال الأندية، حيث أنه قضى عشرة أعوام في دوري الدرجة الثانية بدءا من عام 2002، قبل أن ينجح أخيرا في تحقيق مبتغاه والصعود إلى دوري الأضواء في 2012 بل وتوج باللقب مرتين متتاليتين في 2013 و2014 ، ومنذ ذلك الحين لم يعرف طريق الهبوط مرة أخرى.

وانتظر ليون ستة أعوام من أجل حصد لقبه الثامن في الدوري المكسيكي في 2020، ومنذ ذلك الحين ، حل الفريق في المركز الثالث عام 2021 وفي المركز العاشر في 2022 قبل أن يخرج من دور الثمانية في الموسم الحالي.

وسيكون ليون تاسع فريق مكسيكي يشارك في مونديال الأندية بعد نيكاكسا وكلوب أمريكا وباتشوكا واتلانتي ومونتيري وكروز أزول وجوادالاخارا وتيجريس اونال.

ويتطلع ليون لتقديم صورة طيبة عن الكرة المكسيكية خلال ظهوره الأول في المونديال، حينما يلاقي أورواو ريد دياموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا ، يوم الجمعة المقبل، في أول مواجهة بين الفريقين، وحال فوزه سيصعد لملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويضع ليون في اعتباره أنه يمثل الكرة المكسيكية التي تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، وبالتالي سيكون مطالبا بمضاهاة الإنجازات السابقة للكرة المكسيكية ، أو ربما تخطيها إذا حالفه الحظ.

وتتمثل أفضل نتيجة سابقة للأندية المكسيكية في مونديال الأندية في حصول تيجريس أونال على المركز الثاني في نسخة 2020 وحصول مونتيري على المركز الثالث مرتين في 2012 و2019 بجانب حصول باتشوكا على المركز الثالث أيضا في 2017.

ويضم ليون بين صفوفه 23 لاعبا بمتوسط أعمار 4ر28 عاما، ويضم بين صفوفه تسعة محترفين أي بنسبة 1ر39 من أجمالي عدد اللاعبين.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبين ليون 38 مليون و80 ألف يورو، ويعتبر المدافع ادونيس فرياس أغلى لاعب في الفريق، حيث تبلغ قيمته السوقية خمسة ملايين يورو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز