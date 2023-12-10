هالاند وجواهر ريال مدريد القديمة في مواجهة أبرز نجوم مونديال الأندية

يترقب الكثيرون بصمة عدد من النجوم

خلال منافسات النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

تقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة أبطال القارات الست إضافة إلى اتحاد جدة (منظم البطولة) بصفته بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي.

يبقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا المرشح الأقوى للتتويج بلقب مونديال الأندية لما يضمه من نجوم بارزين في مختلف الخطوط.

ارتكز جوارديولا على توليفة قوية قادته لتحقيق إنجاز الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، ولكن رحل عن الفريق إلكاي جوندوجان بانتقاله إلى برشلونة الإسباني ورياض محرز إلى أهلي جدة، بينما يغيب النجم البلجيكي كيفن دي بروين بسبب الإصابة.

لكن يحتفظ المدرب الإسباني بأقوى أسلحته وهو النجم النرويجي إرلينج هالاند هداف الفريق الذي فاز بجائزتي الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بخلاف جائزة أفضل لاعب أوروبي وحلوله ثانيا في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلف ليونيل ميسي.

يبقى هالاند الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي البطولة (180 مليون يورو)، فهو ماكينة أهداف لا تهدأ، حيث سجل 71 هدفا في 75 مباراة بقميص الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات.

يجاور هالاند في خط الهجوم، زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي لا يقل أهمية وفرض نفسه بقوة في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم (قطر 2022) ليحل سابعا في سباق المرشحين للكرة الذهبية.

بخلاف الثنائي الهجومي، تبقى هناك أسلحة أخرى في ترسانة بيب جوارديولا لا تقل أهمية مثل لاعب الوسط الإسباني رودري (الخامس في سباق الكرة الذهبية) والذي كلما غاب عن الفريق تتراجع النتائج ويفقد الفريق صلابته الدفاعية.

كما يلمع أيضا النجم البرتغالي برناردو سيلفا (التاسع في تصنيف الكرة الذهبية لعام 2023) حيث يعد الممول الأول لخط الهجوم وصانع الفرص والترس الذي يربط بين كل خطوط الفريق.

ويدخل اتحاد جدة مونديال الأندية بقائمة مدججة بالنجوم وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 بفضل بصمته القوية مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

تقدم بنزيمة في السن (36 عاما) لكنه مازال يحتفظ بسحره وبريقه، ويأمل في تتويج جديد مع النمور بعد 5 تتويجات سابقة مع ريال مدريد بكأس العالم للأندية.

ويعول فريق الاتحاد السعودي على نجوم آخرين مثل نجولو كانتي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا وصاحب إنجازات عديدة مع ناديي ليستر سيتي وتشيلسي، وكذلك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو نجم ليفربول السابق.

وقد تحمل كأس العالم للأندية 2023 في السعودية مواجهة بين بنزيما وأحد زملائه القدامى في ريال مدريد، مارسيلو، ظهير أيسر فريق فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية والذي سيبدأ مشواره في البطولة من الدور قبل النهائي.

عاد مارسيلو /35 عاما/ للواجهة بتتويج قاري تاريخي بقميص فلومينينسي الذي يبرز بين صفوفه أيضا المهاجم الأرجنتيني جيرمان كانو البالغ من العمر 35 عاما، والفائز بجائزة هداف بطولة كوبا ليبرتادورس بعد تسجيله 13 هدفا.

وفي صفوف أوراوا ريد دياموندز الياباني، يلمع الثنائي جوزيه كانتي والمدافع الدنماركي ألكسندر شولز بتصدرهما قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 9 أهداف، ويعول عليهما الفريق الياباني كثيرا في مشاركته الثالثة بكأس العالم للأندية.

وسيكون الأهلي بطل أفريقيا وأحد الأقطاب البارزة في تاريخ كأس العالم للأندية بمشاركته التاسعة حاضرا أيضا بعدد من النجوم التي ستسلط عليها الأضواء في البطولة.

يعتلي قائمة نجوم الأهلي المصري، قائده محمد الشناوي الفائز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا في العام الماضي والذي يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في القارة السمراء لعام 2023 مع المغربي ياسين بونو والكاميروني أندري أونانا.

ويبقى الشناوي /35 عاما/ أيضا الحارس الأساسي لمنتخب مصر منذ عام 2018، حيث خاض 43 مباراة دولية بقميص الفراعنة.

كما برز مع محمد الشناوي في فوز الأهلي بخمسة ألقاب محلية وقارية في الموسم الماضي عدد من زملائه مثل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي يتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل القارة للعام الجاري والقادم من برايتون الإنجليزي في صيف 2021 مقابل 3 ملايين يورو.

ويلمع بصفوف الأهلي أيضا الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، حيث يتصدر كهربا قائمة هدافي الأهلي تحت قيادة المدرب الحالي مارسيل كولر، يليه الشحات ثم بيرسي تاو.

سجل الأهلي تحت قيادة السويسري كولر 144 هدفا في مختلف البطولات، منها 20 هدفا لكهربا مقابل 15 هدفا لحسين الشحات، يليهما بيرسي تاو 14 هدفا.

ولا يمكن أيضا إغفال التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الذي حفر لنفسه تاريخا ناصعا مع الأهلي على مدار أكثر من 7 مواسم منذ انضمامه من الصفاقسي في صيف 2016.

ورغم كونه مدافعا إلا أن معلول /34 عاما/ يعد أيضا من أخطر الأسلحة الهجومية في صفوف الأهلي لتميزه في تسديد الكرات الثابتة والعرضية حيث سجل 49 هدفا مع 76 تمريرة حاسمة في 267 مباراة محلية وقارية وعالمية.

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