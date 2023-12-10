مليارات تنفقها إسرائيل لتسليح جيشها

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تملك إسرائيل واحدا من أكبر الجيوش في العالم، لا سيما من ناحية التجهيز العسكري. وتعتمد على قوتها العسكرية الضخمة من أجل الحفاظ على نفوذها في المنطقة، مستفيدة من دعم مادي وعسكري أميركي كبير، وبالتالي فهي تنفق المليارات لتجهيز جيشها.

في عام 2022، أنفقت إسرائيل أكثرُ من 23.4 مليار دولار على الجيش والتسليح، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلم. أي إنها أنفقت 4.5% من الناتج المحلي على الجيش، وهي عاشر أعلى نسبة إنفاق عسكري في العالم.

وفي السنوات العشر الماضية بدأت الصادرات العسكرية الإسرائيلية تتجاوز حجم الواردات.

وصدّرت إسرائيل إلى أكثر من 35 دولة، في مقدمتها الهند وأذربيجان والفلبين والولايات المتحدة وفيتنام، بقيمة 3.2 مليارات دولار.

بينما استوردت بين عامي 2018 و2022 أسلحة بقيمة 2.7 مليار دولار، ثلاثة أرباعها من الولايات المتحدة والباقي من ألمانيا.

تعتبر إسرائيل أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية. فمنذ عام 1946 وحتى اليوم تلقت ما قيمته 263 مليار دولار.





كما يتعاون الجيشان الأميركي والإسرائيلي في التدريبات المشتركة وبرامج تطوير التكنولوجيا والمشاريع الدفاعية.

وفي عام 2023 تجاوز التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل 3.8 مليارات دولار كجزء من صفقة قياسية بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وُقعت في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في عام 2016.



حجم القوات

وفقا للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، يبلغ عدد الجنود النظاميين الإسرائيليين في الجيش والبحرية والقوات شبه العسكرية 169 ألفا و500 شخص، يضاف إليهم 465 ألفا من الاحتياط.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل لمن يبلغون 18 يخدم الذكور 36 شهرا، وتخدم النساء 24 شهرا.

تملك إسرائيل معدات عسكرية ضخمة وحديثة. فلديها:



أكثر من 2200 دبابة، و530 مدفعا من مختلف الأنواع والقدرات.

339 طائرة مقاتلة بما في ذلك 309 طائرات هجوم برية مقاتلة تتوزع بين إف 16 و إف 15 وإف 35 ومروحيات بينها هجومية من طراز أباتشي.

5 غواصات، و49 سفينة قتال وللدوريات البحرية.

نظام القبة الحديدية لاعتراض وتدمير الصواريخ القصيرة المدى، وأنشئ بمساعدة الولايات المتحدة. طُوّر هذا النظام عام 2006 بعد الحرب على لبنان وإطلاق حزب الله آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، ونُشر في 2011. أسلحة نووية، رغم عدم اعتراف إسرائيل بذلك، فإنها تمتلك صواريخ أريحا النووية وطائرات قادرة على حمل رؤوس نووية.

المصدر : الجزيرة