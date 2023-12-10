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رئيس الوزراء القطري: أزمة غزة أظهرت الفجوة بين الشرق والغرب

12/10/2023 5:17:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/PNN- قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن أزمة غزة أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير.

وأضاف رئيس الوزراء القطري، في منتدى الدوحة المقام حاليا في العاصمة القطرية، اليوم الأحد، الذي افتتحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحت شعار "معا نحو بناء مستقبل مشترك"، أن من المؤسف أن تكون الذرائع التي تساق عن استهداف المدنيين مقبولة لدى البعض، مشددا على ضرورة البدء بمراجعة النظام الدولي والإنساني حيث لا امتيازات للقوة والتمييز.

وأكّد أنّ جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي "يضيق المجال" لتحقيق النتائج المرجوة.

وتابع أنّ "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة، ولن نستسلم".

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