رئيس الوزراء القطري: أزمة غزة أظهرت الفجوة بين الشرق والغرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN- قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن أزمة غزة أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير.
وأضاف رئيس الوزراء القطري، في منتدى الدوحة المقام حاليا في العاصمة القطرية، اليوم الأحد، الذي افتتحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحت شعار "معا نحو بناء مستقبل مشترك"، أن من المؤسف أن تكون الذرائع التي تساق عن استهداف المدنيين مقبولة لدى البعض، مشددا على ضرورة البدء بمراجعة النظام الدولي والإنساني حيث لا امتيازات للقوة والتمييز.
وأكّد أنّ جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي "يضيق المجال" لتحقيق النتائج المرجوة.
وتابع أنّ "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة، ولن نستسلم".
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