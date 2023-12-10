اشتية يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN- طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، بفرض عقوبات على إسرائيل وعدم السماح لها بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأكد اشتية خلال مشاركته في منتدى الدوحة في العاصمة القطرية، أن الأمر لا يتعلق بإسرائيل وحدها، بل بكافة الأطراف التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة قتل الفلسطينيين.

وأضاف: "لقد قامت الولايات المتحدة برفض قرار مجلس الأمن، وبالتالي علينا أن نحاسب الولايات المتحدة بصفتها جزءا من الهجوم الذي يشن ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية".

وتساءل اشتية عن عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يفقدوا أرواحهم حتى تعتبر إسرائيل أنها انتقمت لما حصل؟ وقال إن الإسرائيليين لن يحققوا أهدافا سياسية وإنما يسعون للانتقام.

وأشار إلى أن 16 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء قتلوا خلال 60 يوما في قطاع غزة، أما في أوكرانيا قتل خلال 600 يوم نحو 7000 شخص، وبالتالي فإن حجم القتل غير مسبوق في فلسطين.

وأضاف أن السؤال الذي يتعين طرحه يتعلق بما يتعين القيام به لوضع حد لهذا الاعتداء، فالأمر لا ينحصر فقط في القتل، إذ يتعرض المواطنون في القطاع للتجويع، وهناك أكثر من 40 ألف مصاب بحاجة إلى الدواء والعلاج، بينما يعمل معبر واحد فقط في قطاع غزة من أصل 5 معابر، وهذا ليس كافيا.

وشدد اشتية على أن إسرائيل مسؤولة بصفتها قوة احتلال عن تأمين الكهرباء والماء والأغذية والأدوية لقطاع غزة، وفي الواقع فإن وزير الطاقة الإسرائيلي هو الذي قام بقطع الكهرباء والماء عن قطاع غزة، بما يشمل المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية، وهذا عمل إجرامي ومحرّم بحسب القوانين الدولية، ويجب وضع حد للإسرائيليين.