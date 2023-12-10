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تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان

12/10/2023 5:17:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد، صباح اليوم الأحد، القصف المدفعي الإسرائيلي على عدة بلدات، جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن حرج يارون في منطقة بنت جبيل يتعرض لقصف مدفعي متقطع مصدره مواقع الاحتلال الاسرائيلي المقابلة .

وأشارت إلى سقوط قذيفة حارقة أطلقها الاحتلال الاسرائيلي على منزل في حي ابو لبن في عيتا الشعب دون وقوع اصابات.

وأضافت ان القصف المدفعي الإسرائيلي طال تلة العويضة جهة الطيبة، والمنطقة الواقعة بين الناقورة وعلما الشعب بالقرب من مخفر الدرك.

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