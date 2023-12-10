تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجدد، صباح اليوم الأحد، القصف المدفعي الإسرائيلي على عدة بلدات، جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن حرج يارون في منطقة بنت جبيل يتعرض لقصف مدفعي متقطع مصدره مواقع الاحتلال الاسرائيلي المقابلة .
وأشارت إلى سقوط قذيفة حارقة أطلقها الاحتلال الاسرائيلي على منزل في حي ابو لبن في عيتا الشعب دون وقوع اصابات.
وأضافت ان القصف المدفعي الإسرائيلي طال تلة العويضة جهة الطيبة، والمنطقة الواقعة بين الناقورة وعلما الشعب بالقرب من مخفر الدرك.
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