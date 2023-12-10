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الأونروا: تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم شرعن لإسرائيل مهاجمة غزة

12/10/2023 5:17:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، خوَّل للمجتمع الدولي التسامح مع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف لازاريني، أن وكالة الأونروا على وشك الانهيار في غزة.

وأشار إلى الحاجة لإقرار وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء "الجحيم على الأرض" في غزة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قالت إن تصريحاتٍ لِوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حول الفلسطينيين "دعوة لارتكاب جرائم حرب".

غالانت، صرح بعد أيام قليلة من هجوم الـ7 من أكتوبر: "نفرض حصارًا كاملًا على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك".

المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مركزًا لها، وصفت في تدوينة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تصريحات غالانت بـ "المقززة".

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