بعد الفيتو.. إسرائيل لن تلتزم بالجدول الزمني الأمريكي لحربها على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قدَّرت مصادر سياسية إسرائيلية أن تتواصل الحرب على غزة بوضعها الراهن طيلة الأشهر المقبلة، رغم الجدول الزمني الذي حددته الولايات المتحدة الأمريكية وضغوط واشنطن من أجل نهاية الحرب أواخر العام الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية الأحد.

وذكرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي وصحيفة "معاريف" وغيرهما، أن العمليات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ستتطلب "أشهُرًا" بوضعها الراهن، وأنه حتى بعد مرور الفترة لن يتوقف إطلاق النار، إنما سيتحول الجيش إلى العمليات النوعية المُركزَة بدعم من القوات التي ستبقى في غزة.

عودة الغزيين إلى ديارهم

وتابعت المصادر أنه خلال تلك الفترة، من غير المستبعد أن تحدث محاولات لإبرام صفقات إضافية لتحرير الأسرى الإسرائيليين.

مصادر سياسية أبلغت "كان 11"، اليوم الأحد، أنه في مرحلة معينة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستتيح إسرائيل لبعض سكان قطاع غزة العودة إلى ديارهم، وذلك بناءً على طلب أمريكي من إسرائيل، ووفق مقتضيات العمليات العسكرية.

وأبلغ رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأول الجمعة، خلال اتصال هاتفي، أن العمليات في خانيونس تتطلب قرابة الشهر، ووفق "كان 11"، وضعَ بايدن أمام نتنياهو موعدًا يتعين أن تنتهي فيه العمليات العسكرية في جنوب القطاع، وهو شهر واحد، بيدَ أن نتنياهو رد عليه بأن إجمالي العمليات في غزة تتطلب بضعة أشهر.

لا وقت محددًا

صحيفة "معاريف" بدورها نقلت عن وزير الطاقة والبنية التحتية، يسرائيل كاتس، الأحد، كونه أحد أعضاء المجلس الوزاري المصغر "كابينت" لشؤون الأمن السياسي، أن إسرائيل "غير مقيدة بتوقيت محدد"، وذكر أيضًا: "يتعين منح الجيش الوقت الذي يحتاجه".

وتابع كاتس أن "كل جندي في حاجة لمعرفة أنه يمتلك الوقت اللازم، وأن إسرائيل ستعمل طالما تطلَّب منها ذلك"، مضيفًا أن الأمر الثابت هو أن إسرائيل "تعمل من أجل الحسم ضد حماس، ومن ثم ستتواصل العمليات البرية بكامل قوتها".

3 أشهر لإنهاء الحرب

وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أبلغ الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته إلى تل أبيب، الأسبوع الماضي، أن أمام إسرائيل موعدًا نهائيًّا "Dead Line" لإنهاء الحرب، وقال إن عليها أن تُنهي العمليات البرية مطلع كانون الثاني/ يناير 2024.

وذكرت مصادر شاركت بالاجتماع لصحيفة "معاريف" أن وزير الخارجية الأمريكية أخبر الحضور أن بلاده "ستواصل تأييد الحملة العسكرية الإسرائيلية الرامية لإبادة قدرات حماس العسكرية في غزة، ولكن عدد القتلى الكبير من المدنيين يعني أن بايدن يتوقع من إسرائيل أن تُنهي الحرب بعد 3 أشهر، تُحسب منذ بدايتها؛ ما يعني أن الفترة المتبقية بالنسبة للبيت الأبيض هي أقل من شهر.

في غضون ذلك، شكك المحلل الإسرائيلي يوآف ليمور، بقدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق أهداف الحرب في ظل الموعد الذي حددته واشنطن.

"مأزق خطير"

وأضاف أنه على عكس التطلعات، لم تتسبب العمليات العسكرية المكثفة جنوبي قطاع غزة في فتح الأفق أمام حديث عن صفقة تبادل أسرى جديدة، وأن إسرائيل قد تجد نفسها أمام مأزق خطير يتعلق بتآكل شرعية عملياتها أمام المجتمع الدولي والدخول في صراع مع الإدارة الأمريكية.

وأشار المحلل إلى العمليات الدائرة بقوة كبيرة في خانيونس، دون أن ينجح الجيش الإسرائيلي في كسر 4 كتائب تابعة لحماس، هي قوام القوة العسكرية للحركة في المدنية الواقعة جنوبي القطاع، وسط تقديرات بأنه في حاجة إلى 3 أسابيع أو أكثر لتحقيق هذه المهمة، التي تتطلب ضرب قادة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار، الزعيم العسكري للحركة.

ورأى أنه رغم "الفيتو" الأمريكي بمجلس الأمن الدولي ضد وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل منزعجة من مسألة الموعد النهائي الذي منحته واشنطن للجيش الإسرائيلي، وهو نهاية العام الجاري لإتمام العمليات العسكرية.

وأعرب عن خشيته من حدوث أزمة كبيرة، لأن الجيش الإسرائيلي قد لا ينجح في تحقيق الحسم ضد حماس، ويمكن أن تدخل إسرائيل في مواجهة مع واشنطن، والأخيرة هي المورد الحصري للسلاح والذخائر التي يستخدمها الجيش.



