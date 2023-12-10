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“كتائب القسام” تعلن الإجهاز على 11 جنديا إسرائيليا شمالي غزة

12/10/2023 5:17:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- غزة: أعلنت“كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، الإجهاز على 11 جنديا اسرائيلياً في شمال قطاع غزة.

وقالت القسام” إن“مجاهـديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة”، مشيرة إلى الإجهاز أيضا على قناص إسرائيلي في نفس المنطقة.

ولفتت إلى استهداف آليتين ودبابة ميركفاه إسرائيلية بقذائــف“الياسـين 105” في جباليا وتل الزعتر في شمال غزة، كاشفة عن استهداف قوتين خاصتين إسرائيليتين راجلة ومتحصنة داخل مبنى بعبوة وقذيفة أفراد“رعدية” في غرب جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة.

بدورها، أعلنت“ســرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف“تجمعات العــدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائــف الهــاون”.

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