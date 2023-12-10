“كتائب القسام” تعلن الإجهاز على 11 جنديا إسرائيليا شمالي غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- غزة: أعلنت“كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، الإجهاز على 11 جنديا اسرائيلياً في شمال قطاع غزة.
وقالت القسام” إن“مجاهـديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة”، مشيرة إلى الإجهاز أيضا على قناص إسرائيلي في نفس المنطقة.
ولفتت إلى استهداف آليتين ودبابة ميركفاه إسرائيلية بقذائــف“الياسـين 105” في جباليا وتل الزعتر في شمال غزة، كاشفة عن استهداف قوتين خاصتين إسرائيليتين راجلة ومتحصنة داخل مبنى بعبوة وقذيفة أفراد“رعدية” في غرب جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة.
بدورها، أعلنت“ســرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف“تجمعات العــدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائــف الهــاون”.
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