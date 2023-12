الصفدي:يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ القطاع من سكانه

MENAFN - Amman Net)نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحةوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تعلن أمس، استشهاد أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1445 هجري/ 2024 ميلاديتوقف ضخ مياه الديسي، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة لعدد من مرافق منظومة مياه الديسي، اعتبارا من اليوم ولغاية مساء يوم الخميس.استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، فجر اليوم، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الصفدي:يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ القطاع من سكانه 12/10/2023 - 11:10 عمان ن

توقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، أن تركز إسرائيل على أهداف أبعد من أهدافها المعلنة للحرب في غزة.

وأضاف، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة تحت عنوان "What now for the Middle East"، أنه يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه

ويتحدث الصفدي حول الجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضرورة حماية المدنيين.

ويؤكد وزير الخارجية خلال مشاركته على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

