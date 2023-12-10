MENAFN - Amman Net)نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحةوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تعلن أمس، استشهاد أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1445 هجري/ 2024 ميلاديتوقف ضخ مياه الديسي، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة لعدد من مرافق منظومة مياه الديسي، اعتبارا من اليوم ولغاية مساء يوم الخميس.استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، فجر اليوم، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الصفدي:يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ القطاع من سكانه 12/10/2023 - 11:10 عمان ن

توقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، أن تركز إسرائيل على أهداف أبعد من أهدافها المعلنة للحرب في غزة.

وأضاف، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة تحت عنوان "What now for the Middle East"، أنه يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه

ويتحدث الصفدي حول الجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضرورة حماية المدنيين.

ويؤكد وزير الخارجية خلال مشاركته على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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